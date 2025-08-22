Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Tâm linh - Tử vi 22/08/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, bạn tìm ra hướng đi mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc, khiến chất lượng công việc được nâng cao còn thời gian thì được rút ngắn.

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa tập thể phát triển nhanh chóng trong ngày hôm nay. Nhờ vậy, bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, tương lai còn có thể phát triển hơn thế nữa. 

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, bản mệnh cần chú ý hơn đến người thân của mình. Nếu đã lập gia đình, bạn và nửa kia cần phải chú ý trò chuyện, giao lưu với nhau nhiều hơn để tăng sự thấu hiểu, nếu không, đôi bên sẽ thường xuyên bất đồng ý kiến.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), nhân khi có Tam Hợp, con giáp tuổi Ngọ độc thân nên chớp lấy cơ hội này để bật đèn xanh với người mình thích vì cơ hội hai người thành đôi sẽ rất cao. Người có đôi càng ngày càng cảm thấy tin tưởng một nửa của mình vì cách họ sẵn sàng sửa chữa sai lầm và vun vén tình cảm cũng rất đáng ghi nhận.

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan khuyên người tuổi Ngọ tỉnh táo, chớ có quyết định sai lầm. Lúc này không buộc phải hy sinh gia đình để đổi lấy sự nghiệp. Hãy giữ mức độ ưu tiên của mình phù hợp, thay vì cống hiến tất cả cho những bước đường công danh, điều đó sẽ làm cho bạn và những người xung quanh không hạnh phúc trọn vẹn.  

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những rắc rối về tiền bạc của bản mệnh lần lượt được giải quyết. Bạn được rất nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ, nhờ thế mà khó khăn cũng nhanh chóng qua đi. 

Con giáp tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), tuổi Thân may mắn gặp được tài tinh nên tài lộc khởi sắc rõ rệt. Những người làm kinh doanh, nghề tay trái sẽ gặt hái được thành quả đáng giá. Nếu biết đầu tư đúng đắn, cũng có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận.

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang muốn mở rộng kinh doanh, tuổi Thân có thể chớp lấy cơ hội ngay lúc này, đừng để lãng phí. Trong ngày có Thần tài che chở nên công danh hanh thông, sự nghiệp tấn tới, tinh thần con giáp này vì thế mà lạc quan hơn.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân lại không được may mắn như vậy do ảnh hưởng của ngũ hành Mộc khắc Thổ. Cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió nổi lên khiến tranh cãi liên miên, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, không khí gia đình căng thẳng và nặng nề.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

