Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Theo đó, trưa 26/12, Công an xã Việt An nhận được tin báo của nhân dân về việc cháu N.M.T. (SN 2012), học sinh lớp 7, bị nước cuốn trôi cả người và xe đạp điện khi đi qua cầu ngầm thuộc sông Khang, thôn Phú Toản, xã Việt An.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 11h25 ngày 26/12, nhờ phản ứng nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Việt An, thành phố Đà Nẵng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng quần chúng nhân dân, một học sinh lớp 7 bị đuối nước đã được cứu sống.

Chỉ trong thời gian ngắn, nạn nhân đã được đưa lên bờ an toàn, được cán bộ công an xã sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Việt An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, cháu T. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Nạn nhân được phát hiện và cứu nạn kịp thời - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 13/12, bé cùng các bạn vui chơi tại khu hồ bơi có nhiều hồ liền kề, mực nước nơi bé tắm chỉ khoảng 0,4 - 0,5m. Khoảng 15 phút sau, bé được phát hiện trong tình trạng tím tái, ngưng thở.

Bé được vớt lên, ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút và tiếp tục hồi sức tại phòng khám gần đó nhưng không hiệu quả. Bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Sau hơn 30 phút hồi sức tích cực, tim bé đập trở lại và được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài và tử vong lúc 3h30 sáng 15-12, chưa đầy 48 giờ sau nhập viện.

Ngạt nước hồ bơi, bé gái 8 tuổi tử vong

Trường hợp thứ hai là bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước khi học bơi tại hồ bơi có thầy giáo thể dục và thầy dạy bơi giám sát.

Theo lời kể của các giáo viên, lúc 13h30 ngày 25-11, bé xuống hồ bơi. Đến khoảng 14h thì được bạn phát hiện bất tỉnh, chìm trong nước.

Bé được vớt lên trong tình trạng hôn mê, tay chân co quắp và được sơ cứu ép tim, thổi ngạt tại chỗ vài phút rồi đưa đến phòng khám gần đó.

Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hóc Môn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Sau hơn một giờ hồi sức, tim bé đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé hôn mê sâu, suy đa cơ quan, phải lọc máu và tử vong lúc 2h sáng 7/12, sau khoảng 12 ngày điều trị.