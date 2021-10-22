Công văn của Bộ Y tế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 .

Theo TTXVN, ngày 21/10, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc bộ; cơ quan y tế các bộ, ngành về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 .

Trước đó, ngày 16/10/2021, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp thống nhất về việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, dẫn đến ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.

Để triển khai đồng bộ xác minh đầy đủ, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được ban hành kèm theo Công văn này.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tại công văn, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế để triển khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công dân theo ngày, tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông cần chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai hoạt động theo quy trình và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19; chỉ đạo việc hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của quy trình; chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số công cộng cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, thành phố, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế của các bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe và Đời sống thông tin thêm, quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gồm có 4 bước:

Bước 1: Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) chỉ đạo Trạm Y tế cấp xã phối hợp với Công an cấp xã (kết hợp với điều tra cơ bản người trong độ tuổi cấp Căn cước công dân), tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng... lập danh sách (bằng cách tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm trực tiếp, thông qua dữ liệu trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 do người dân tự đăng ký hoặc đăng ký theo tổ chức) có nhu cầu tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2, gửi Công an cấp xã để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân.

Ở bước này, đối với cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn người đứng đầu đơn vị triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 (Cơ sở tiêm chủng) lập danh sách đối tượng tiêm theo quy định, gửi Chính quyền xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân.

Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại Trạm Y tế xã, phường để quản lý.

Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công dân Việt Nam.

Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm xác minh bổ sung và gửi lại danh sách cho Trạm Y tế cấp xã.

Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 2 ngày kể từ ngày Trạm y tế lập danh sách.

Bước 3: Trạm Y tế cấp xã/ Cơ sở tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu được xác minh của Công an lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế (ưu tiên lập kế hoạch chung, kết hợp việc cấp Căn cước công dân và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, để tạo thuận lợi cho người dân).

Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trước đó (nếu có).

Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các thông tin tiêm chủng (nếu có), thực hiện tiêm chủng, nhập thông tin về mũi tiêm mới trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Bước 4: Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm chủng, Chủ tịch UBND cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.