Dừng kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với khách đi máy bay, tàu hỏa từ 0h 25/10

Xã hội 25/10/2021 16:07

Hành khách chỉ cần thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid (mục Khai báo di chuyển nội địa) và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác theo hướng dẫn tại các quyết định của Bộ GTVT.

Dẫn tin từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 25/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) gửi Công văn số 11212 tới Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi khôi phục các hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại các sân bay, nhà ga đường sắt và phù hợp hơn khi tổ chức thực tế, Bộ GTVT yêu cầu Cục: Hàng không và Đường sắt chỉ đạo các đơn vị dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 25/10/2021.

Tuy nhiên, hành khách vẫn phải tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid (mục Khai báo di chuyển nội địa) và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác theo hướng dẫn tại các quyết định của Bộ GTVT.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Các hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt VN phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ GTVT, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, xây dựng, tích hợp các nội dung của bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 lên ứng dụng PC-Covid.

Việc này nhằm tận dụng thông tin sẵn có, rút ngắn thời gian kê khai của hành khách và vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin hành khách về địa phương nơi cư trú để phối hợp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các địa phương.

Trước đó, ngày 20/10, Bộ GTVT ban hành các quyết định số 1840 quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ và quyết định số 1839 hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hai quyết định trên yêu cầu hành khách phải kê khai thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác vào bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 theo mẫu khi làm thủ tục trước chuyến đi nhằm đảm bảo hành khách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo trung thực và chấp hành mọi quy định, biện pháp phòng chống dịch khi về địa phương nơi cư trú.

Tuy nhiên, Bộ GTVT nhận thấy trong quá trình thực hiện, việc này gây ra một số bất cập như: Tập trung đông người khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga, nguy cơ làm chậm giờ khởi hành.

Nam sinh đánh bạn gái dã man, dìm đầu xuống nước: Chỉ đạo công an xử lý nghiêm

Nam sinh đánh bạn gái dã man, dìm đầu xuống nước: Chỉ đạo công an xử lý nghiêm

Ông Hoàng Kỳ Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), xác nhận vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn và đã chỉ đạo công an xã làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   khai báo y tế COVID-19 sân bay

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số