Dừng kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với khách đi máy bay, tàu hỏa từ 0h 25/10

Hành khách chỉ cần thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid (mục Khai báo di chuyển nội địa) và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác theo hướng dẫn tại các quyết định của Bộ GTVT.

Dẫn tin từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 25/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) gửi Công văn số 11212 tới Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam về việc dừng kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi khôi phục các hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại các sân bay, nhà ga đường sắt và phù hợp hơn khi tổ chức thực tế, Bộ GTVT yêu cầu Cục: Hàng không và Đường sắt chỉ đạo các đơn vị dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu kê khai bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 25/10/2021.

Tuy nhiên, hành khách vẫn phải tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC-Covid (mục Khai báo di chuyển nội địa) và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh khác theo hướng dẫn tại các quyết định của Bộ GTVT. Ảnh minh họa: Internet Các hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt VN phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ GTVT, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, xây dựng, tích hợp các nội dung của bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 lên ứng dụng PC-Covid.

Việc này nhằm tận dụng thông tin sẵn có, rút ngắn thời gian kê khai của hành khách và vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin hành khách về địa phương nơi cư trú để phối hợp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các địa phương. Trước đó, ngày 20/10, Bộ GTVT ban hành các quyết định số 1840 quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ và quyết định số 1839 hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hai quyết định trên yêu cầu hành khách phải kê khai thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác vào bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 theo mẫu khi làm thủ tục trước chuyến đi nhằm đảm bảo hành khách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo trung thực và chấp hành mọi quy định, biện pháp phòng chống dịch khi về địa phương nơi cư trú. Tuy nhiên, Bộ GTVT nhận thấy trong quá trình thực hiện, việc này gây ra một số bất cập như: Tập trung đông người khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga, nguy cơ làm chậm giờ khởi hành.

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