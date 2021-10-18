Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Quốc Y. và bà Ngô Thị H. xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn dẫn đến án mạng.
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Theo báo Tin tức đưa tin, tối 17/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Ngô Thị H., sinh năm 1956, thường trú tại địa phương.
Vụ việc diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 17/10, khi nghe tiếng kêu của bà H., hàng xóm cho rằng hai vợ chồng cãi nhau, xô xát như những lần trước nên gọi cho con trai đến. Tuy nhiên, người con đến sân gặp bố là ông Nguyễn Quốc Y. (sinh năm 1958) đi ra, hỏi thì ông Y. cố lảng tránh và vượt tường trốn chạy. Khi vào nhà, soi đèn pin, người con hốt hoảng thấy bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương gây ra bởi hung khí sắc nhọn.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bắc Lý kịp thời bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đảng ủy, UBND xã Bắc Lý cùng các ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.
Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.