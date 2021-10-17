Chồng nổi máu ghen tuông mua xăng đốt xe của tình địch, thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng

Xã hội 17/10/2021 17:15

Nghi can thừa nhận do ghen tuông nên đã mua xăng tới để đốt xe của tình địch, hậu quá khiến 2 chiếc ô tô hạng sang bị cháy rụi.

Theo báo Công An Nhân Dân, vào ngày 17/10, Công an quận 7, TP. HCM đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào trưa ngày 13/10 người dân sinh sống tại chung cư Jomona (đường D4, phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện một xe ô tô sang đậu dưới sảnh chung cư bốc cháy. Cư dân chung cư đã hô hoán và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

ghen tuong
 Chiếc xe bốc cháy và lan sang xe bên cạnh đã được người dân chung cư dập lửa nhưng bất thành - Ảnh: Internet

Sau đó đám cháy lan rộng và bén vào một xe ô tô kế bên, một số xe đậu gần cũng được chủ di chuyển qua chỗ khác để tránh bị cháy lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 7 đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Sau 30 phút đám cháy đã được các chiến sĩ khống chế. Tuy nhiên, hai chiếc xe đã bị hư hỏng nặng.

Trích xuất camera tại sảnh chung cư và làm việc với chủ xe, cùng với nhân chứng, Công an quận 7 phát hiện một người đàn ông tiếp cận dãy xe đậu dưới sảnh sau đó bỏ chạy khi ngọn lửa bùng phát. Sau khi xác minh, phát hiện nghi can là Khổng Minh Toàn. 

ghen tuong
 Toàn khai nhận do ghen tuông nên mới có hành động đốt xe của tình địch - Ảnh: Internet

Theo báo Thanh Niên, tại cơ quan điều tra Khống Minh Toàn thừa nhận hành vi đốt xe của mình là do ghen tuông. Trước đây giữa ông Đ. (quản lý của vợ Toàn)  và vợ Toàn có quan hệ tình cảm với nhau, Toàn đã nhiều lần ngăn cản vợ. Thời gian gần đây qua tìm hiểu Toàn biết được ông Đ. chuẩn bị cưới vợ nên vợ Toàn có biểu hiện buồn bã. Do ghen tuông, Toàn đã nảy sinh ý định đốt xe của ông Đ.

ghen tuong
 Hai chiếc xe sang bị hư hỏng nặng - Ảnh: Internet

Sáng 13/10, Toàn đến khu vực chung cư tìm quán uống cà phê để theo dõi “tình địch”. Tuy nhiên quán cà phê ở đây chưa mở cửa nên Toàn quyết định quay về công ty làm việc. Đến gần trưa cùng ngày khi phát hiện xe ông Đ đậu dưới sảnh chung cư, Toàn lại nổi máu ghen và tìm cách trả thù. Trưa cùng ngày, Toàn mang hai chai nhựa chứa xăng để dưới gầm chiếc xe ô tô nói trên và châm lửa đốt, khi chiếc xe bốc cháy, Toàn bỏ đi. 

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, Công an quận 7 đã đưa Toàn đến hiện trường phục dựng lại hiện trường để củng cố chứng cứ xử lý. Ước tính thiệt hai sau vụ cháy khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Lời khai của nghi phạm tấn công khiến 2 vợ chồng thương vong khi đang ăn cơm cùng con nhỏ là do mâu thuẫn tình cảm 2 năm trước

Lời khai của nghi phạm tấn công khiến 2 vợ chồng thương vong khi đang ăn cơm cùng con nhỏ là do mâu thuẫn tình cảm 2 năm trước

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm cách đây hai năm với chị M., nghi phạm đã dùng con dao thủ sẵn trong người tấn công gia chủ khiến hai vợ chồng tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   ghen tuông đốt xe vợ có tình cảm với sếp ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 37 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 37 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số