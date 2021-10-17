Nghi can thừa nhận do ghen tuông nên đã mua xăng tới để đốt xe của tình địch, hậu quá khiến 2 chiếc ô tô hạng sang bị cháy rụi.

Theo báo Công An Nhân Dân, vào ngày 17/10, Công an quận 7, TP. HCM đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”. Trước đó, vào trưa ngày 13/10 người dân sinh sống tại chung cư Jomona (đường D4, phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện một xe ô tô sang đậu dưới sảnh chung cư bốc cháy. Cư dân chung cư đã hô hoán và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Chiếc xe bốc cháy và lan sang xe bên cạnh đã được người dân chung cư dập lửa nhưng bất thành - Ảnh: Internet Sau đó đám cháy lan rộng và bén vào một xe ô tô kế bên, một số xe đậu gần cũng được chủ di chuyển qua chỗ khác để tránh bị cháy lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 7 đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Sau 30 phút đám cháy đã được các chiến sĩ khống chế. Tuy nhiên, hai chiếc xe đã bị hư hỏng nặng. Trích xuất camera tại sảnh chung cư và làm việc với chủ xe, cùng với nhân chứng, Công an quận 7 phát hiện một người đàn ông tiếp cận dãy xe đậu dưới sảnh sau đó bỏ chạy khi ngọn lửa bùng phát. Sau khi xác minh, phát hiện nghi can là Khổng Minh Toàn.

Toàn khai nhận do ghen tuông nên mới có hành động đốt xe của tình địch - Ảnh: Internet Theo báo Thanh Niên, tại cơ quan điều tra Khống Minh Toàn thừa nhận hành vi đốt xe của mình là do ghen tuông. Trước đây giữa ông Đ. (quản lý của vợ Toàn) và vợ Toàn có quan hệ tình cảm với nhau, Toàn đã nhiều lần ngăn cản vợ. Thời gian gần đây qua tìm hiểu Toàn biết được ông Đ. chuẩn bị cưới vợ nên vợ Toàn có biểu hiện buồn bã. Do ghen tuông, Toàn đã nảy sinh ý định đốt xe của ông Đ. Hai chiếc xe sang bị hư hỏng nặng - Ảnh: Internet Sáng 13/10, Toàn đến khu vực chung cư tìm quán uống cà phê để theo dõi “tình địch”. Tuy nhiên quán cà phê ở đây chưa mở cửa nên Toàn quyết định quay về công ty làm việc. Đến gần trưa cùng ngày khi phát hiện xe ông Đ đậu dưới sảnh chung cư, Toàn lại nổi máu ghen và tìm cách trả thù. Trưa cùng ngày, Toàn mang hai chai nhựa chứa xăng để dưới gầm chiếc xe ô tô nói trên và châm lửa đốt, khi chiếc xe bốc cháy, Toàn bỏ đi. Báo Công An Nhân Dân đưa tin, Công an quận 7 đã đưa Toàn đến hiện trường phục dựng lại hiện trường để củng cố chứng cứ xử lý. Ước tính thiệt hai sau vụ cháy khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

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