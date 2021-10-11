Theo báo Công An, vào ngày 10/10, Công an xã Xuân Thới Đông, (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai đối với nghi phạm Quách Hào Quang (40 tuổi) để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 21 giờ tối ngày 9/10, Quách Hào Quang đi xe máy tới nhà vợ chồng chị H.T.M. (40 tuổi) và anh N.H.H. (46 tuổi) cùng ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để nói chuyện. Quang mở cửa đi vào, lúc này vợ chồng chủ nhà và con trai nhỏ đang ngồi ăn cơm.

Nghi phạm đi xe máy tới nhà của vợ chồng anh H. sau đó tấn công hai vợ chồng khiến gia chủ thương vong - Ảnh cắt từ clip

Báo Pháp luật TP.HCM ghi nhận lại lời khai của nghi phạm Quang về diễn biến vụ việc. Khi Quang vừa vào trong thì xảy ra cãi vã với gia chủ rồi hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Quang lấy hung khí tấn công hai vợ chồng nạn nhân. Quang xông vào to tiếng rồi rút dao tấn công, đâm chém chị M. nhiều nhát.

Chị M. trọng thương nhưng cố gắng phản kháng, kêu cứu. Anh H. thấy vợ bị đâm nên chạy vào can ngăn thì cũng bị tấn công phải chạy xuống bếp.

Quang tiếp tục dùng dao đâm chị H. khiến con dao bị gãy, thấy vậy kẻ này tiếp tục lấy dao ở nhà bếp để tiếp tục đâm chém hai vợ chồng.

Nghe tiếng kêu cứu nên chạy tới tìm cách cứu hai vợ chồng anh H. và dồn ép Quang cố thủ vào trong nhà rồi gọi điện trình báo. Đáng tiếc, hai vợ chồng chị M. sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Nghi phạm bị người dân vây bắt trong đêm - Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo báo Pháp Luật TP.HCM, tại cơ quan công an, Quang khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị M. vào khoảng hai năm trước. Mới đây, hai người nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi qua lại rồi xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Trước khi đến nhà chị M., Quang đã "thủ" sẵn trong mình một con dao Thái Lan loại nhỏ.

Báo Pháp Luật đưa tin, xét nghiệm ban đầu cho kết quả nghi phạm Quang âm tính với ma túy và các chất kích thích.

Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo pháp luật.