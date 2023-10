Vào tối ngày 9/10, một vụ đánh nhau xảy ra ở huyện Hóc Môn đã khiến 2 vợ chồng tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 10/10, Công an xã Xuân Thới Đông, (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai đối với nghi phạm Quách Hào Quang (40 tuổi) để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Người đàn ông mang theo hung khí công hai vợ chồng chủ nhà - Ảnh chụp từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h52 phút tối ngày 9/10, Quách Hào Quang mang theo hung khí tới một ngôi nhà ở xã Tân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau khi bước vào trong nhà, nghi phạm đã xảy ra xô xát, sau đó dùng hung khí tấn công vợ chồng chủ nhà. Cả hai vợ chồng chạy ra ngoài hô hoán, kêu cứu.

Người dân vây bắt kẻ thủ ác - Ảnh cắt từ clip

Khoảng 3 phút sau, một vài người hàng xóm đã chạy đến, cầm theo gậy, thang tìm cách khống chế, vây bắt kẻ côn đồ. Khi bị mọi người vây bắt, nghi phạm đã cố thủ trong nhà. Vợ chồng chủ nhà xấu số bị kẻ thủ ác tấn công, thương tích đầy mình, dù được người dân gọi cấp cứu nhưng đã tử vong. Người dân cũng đã lập tức báo lực lượng công an đến để giải quyết vụ việc.

Vụ đánh nhau khiến hai vợ chồng tử vong được camera an ninh nhà dân ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện, Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ nghi can Quách Hào Quang (SN 1981) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi "Giết người".

Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dem-nguoi-dan-vay-bat-nguoi-dan-ong-khien-2-vo-chong-thuong-vong-tai-tphcm-429996.html