Bắt được vợ ngoại tình, thản nhiên làm “chuyện ấy” trên xe ô tô cùng kẻ thứ ba, chồng tức giận đập bể kính xe

Xã hội 24/11/2021 07:32

Không thể ngờ, người vợ đã thực sự giấu chồng có tình nhân bên ngoài, thậm chí không ngần ngại làm "chuyện ấy" với nhau ngay trên xe ô tô.

Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ đánh ghen khiến dư luận được phen xôn xao. Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Tik Tok đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi đăng tải vụ đánh ghen đã xảy ra tại khu Bukit Rambai, thuộc thành phố Malacca, Malaysia. Được biết lúc này người vợ đang vụng trộm với gã tình nhân ngoại quốc của mình ngay trên xe ô tô thì bị chồng mình bắt quả tang và lao vào cãi nhau, chửi bới.

Mặc dù đã nghi ngờ vợ mình “tòm tem” từ lâu nhưng không có bằng chứng gì, vì vậy người chồng đã bí mật theo dõi vợ. Không thể ngờ, người vợ đã thực sự giấu chồng có tình nhân bên ngoài, thậm chí không ngần ngại làm "chuyện ấy" với nhau ngay trên xe ô tô.

Bắt được vợ ngoại tình, thản nhiên làm “chuyện ấy” trên xe ô tô cùng kẻ thứ ba, chồng tức giận đập bể kính xe - Ảnh 1

Theo như đoạn clip trên TikTok thì sau khi bắt được người vợ và nhân tình trên xe ô tô, ngời chồng tỏ ra vô cùng tức giận và nổi nóng, liên tục đập cửa xe yêu cầu người vợ và tình nhân của cô ta xuống xe để nói chuyện 3 mặt một lời. Người chồng không thể giữ được sự bình tĩnh, liên tục quát mắng và chửi bới khi phát hiện vợ "cắm sừng" mình: "Cô có bị mất trí không? Chúng ta đã có một đứa con trai".

Không ngại ngần ánh mắt của những người xung quanh, người chồng bắt đầu chửi mắng và chất vấn "kẻ thứ 3", tuy nhiên người đàn ông Bangladesh này lại tỏ ra vô tội, liên tục ôm đầu giải thích rằng mình không làm gì sai cả nhưng cũng không dám bước ra khỏi xe vì sợ bị đánh.

Bắt được vợ ngoại tình, thản nhiên làm “chuyện ấy” trên xe ô tô cùng kẻ thứ ba, chồng tức giận đập bể kính xe - Ảnh 2

Trái lại với sự sợ hãi của nhân tình thì người vợ lại không hề thấy xấu hổ hay hối hận, ngược lại còn hết sức thản nhiên và trơ trẽn, không sợ sệt bất kỳ điều gì, cũng không cố gắng lên tiếng thanh minh cho hành động của mình, hoàn toàn im lặng và bỏ ngoài tai những lời chửi bới của người chồng.

Đoạn video đã nhận được rất nhiều lời bình luận của cư dân mạng như:

-Lỗi gì cũng được nhưng ngoại tình thì không thể tha thứ

-Trơ trẽn quá, thái độ của cô vợ thật không xứng đáng để được tha thứ

-Chúc mừng chị đã đánh mất người chồng yêu thương mình nhất

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Từ khóa:   #ngoại tình #Người thứ ba #Tiểu tam bị đánh ghen

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