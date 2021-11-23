Ở những góc quay gần, Thùy Tiên gây thất vọng khi để lộ vòng eo kém thon gọn, săn chắc.

Siêu mẫu Minh Tú là cô giáo, người hướng dẫn của Thùy Tiên - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand 2021. Mới đây, cô đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip hậu trường buổi truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn đàn em Thùy Tiên phần catwalk bikini trước khi lên đường sang Thái Lan chinh chiến.

Clip này nhanh chóng thu hút sư chú ý của các fan sắc đẹp. Rất nhiều lời khen ngợi dành cho "chiến binh" của đấu trường Miss Grand 2021 đã được gửi đến từ dân mạng:

- "Chị Tiên quá xinh đẹp luôn."

- "Được Minh Tú đào tạo catwalk thì quá đỉnh rồi, chúc Thùy Tiên thành công."

- "Cả hai cô trò đều đẹp xuất sắc."

Trong clip, Thùy Tiên diện một bộ bikini có họa tiết sặc sỡ, nổi bật, khoe vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. Từng bước chân của cô đều toát lên vẻ tự tin, khiến người xem không thể rời mắt.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả nhận ra ở những góc quay gần, vòng eo của Thùy Tiên vẫn chưa thực sự "phẳng lì" và săn chắc như mong đợi. Đây có lẽ là một khuyết điểm đáng tiếc gây trở ngại cho cô tại cuộc thi Miss Grand 2021.

Ảnh: Cắt từ clip

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