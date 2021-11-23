Shock: Xuân Lan - Hà Anh cãi nhau tay đôi ở họp báo

Hoa hậu Hương Giang , Siêu mẫu Xuân Lan và Siêu mẫu Hà Anh là bộ ba huấn luyện viên quyền lực của The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ, chương trình truyền hình thực tế mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

Vừa qua, trong buổi họp báo đầu tiên của chương trình, một sự cố đã xảy ra khi Hà Anh và Xuân Lan khẩu chiến ngay trên ghế nóng, liên quan tới chuyện đào tạo học trò tại Vietnam's Next Top Model - show thực tế cả hai đã từng cầm trịch.

Cụ thể, Xuân LAn là người chủ động nhắc lại quá khứ đào tạo người mẫu của mình qua nhiều mùa Next Top. Cô có những chia sẻ gây chú ý:

"Sự khác biệt của Xuân Lan so với các host khác của Vietnam's Next Top Model là Xuân Lan làm host nhưng đào tạo ra học viên, mà tất cả các học trò Xuân Lan trong các mùa Next Top đều trở thành siêu mẫu.

Bây giờ họ đang chễm chệ ở những vị trí first face hoặc vedette, hoặc tất cả các bìa tạp chí, hoặc tất cả các bộ sưu tập của tất cả các nhà thiết kế ở thời điểm hiện tại. Đều là học trò của Xuân Lan hết.

Vai trò đào tạo nằm trong máu Xuân Lan rồi. Ngoài ra, mọi người cũng biết Xuân Lan có học viện đào tạo người mẫu ở Sài Gòn và Hà Nội, dạy từ học trò nhí đến người mẫu chuyên nghiệp. Vậy nên câu chuyện đào tạo học trò cũng là câu chuyện rất bình thường".

Bên cạnh đó, là host của Vietnam's Next Top Model 2010 - mùa đầu tiên, Hà Anh không vừa tai những lời Xuân Lan nói. Cô cho rằng đàn chị phát ngôn chủ quan, thậm chí "tri thức rất hạn chế". Hà Anh bày tỏ quan điểm:

"Chị Lan nói mình là người duy nhất trong vị trí đào tạo Next Top mà các học trò của mình trở nên nổi tiếng.

Chắc chị Lan quên mất Trang Khiếu, Phạm Hương, Tuyết Lan, Thu Thủy, Pông Chuẩn, Đàm Thu Trang, Diệp Lâm Anh? Tất cả các bạn đó cũng có những thành công trong những lĩnh vực riêng mà mình theo đuổi.

Mặc dù không mở ra một trung tâm đào tạo model, nhưng không có nghĩa người ấy không có khả năng đào tạo"

Xuân Lan tiếp tục đáp trả: "Tất nhiên học trò của ai thì người đấy nhớ, làm sao chị đọc tên học trò của Hà Anh được.

Và coi bây giờ những học trò của Hà Anh có còn ở vị trí vedette của các sàn thời trang hay không thì đếm tên ra thôi. Chứ bây giờ học trò Hà Anh đào tạo mà chị đọc tên thì phải dở người không?".

Hà Anh cũng chưa chịu dừng lại: "Chị không nhớ không có nghĩa rằng họ không tồn tại. Tri thức của mình rất hạn chế thì mình không nên nói những gì mình không biết, chưa biết hoặc chưa nhớ, và khẳng định mình là người duy nhất".

Lúc này, Xuân Lan có vẻ đã tức giận nên lớn tiếng: "Khi mà đụng đến tri thức, mình không biết thì không nói hoặc có những câu nói, có những cái tên mà mình không bao giờ muốn mở miệng nói. Chấm hết, người ta không nói mà đánh giá người ta không có tri thức, điều đó là điều thiển cận".

Không ai phục ai. Câu chuyện được khép lại khi Hà Anh chủ động rẽ qua một vấn đề khác với lời chốt: "Không hiểu chị nói gì".

Xuân Lan và Hà Anh đều là những siêu mẫu nổi tiếng có chuyên môn và tuổi nghề lâu năm, đứng trên quan điểm của mỗi người thì điều họ bày tỏ không có gì quá sai trái. Chỉ cần hai người tiết chế và tôn trọng đối phương hơn thì có lẽ đã không nổ ra những tranh cãi không đáng có.

Ảnh: Tổng hợp