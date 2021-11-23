Chi Pu ngày càng táo bạo, không những "thả rông đôi gò bồng đào" mà còn diện váy xẻ tà khoe 3 vòng nóng bỏng

Dù không sở hữu đôi chân dài nhưng chiếc đầm này vẫn phát huy hết tác dụng, giúp Chi Pu khoe triệt để đôi gò bồng đảo căng đầy, khiến không ít cư dân mạng phải trầm trồ.

Sau khi Chi Pu thông báo sang Mỹ du học đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mặc dù nữ ca sĩ đã nói mục đích đi Mỹ là du học để nâng cao giá trị bản thân và trau dồi thêm nhiều thứ, kết hợp làm việc với một số đối tác xứ người, song nhiều người lại nghi ngờ mục đích chính của cô là hẹn hò bạn trai.

Mới đây trên trang cá nhân, Chi Pu đăng tải loạt ảnh với style bốc lửa, hoang dã. Thả dáng trên cánh đồng cỏ khô, người đẹp diện đầm hai dây xẻ cao đùi khoe đôi chân dài thon gọn.

Chi Pu cho biết: "Thật sự đây là khoảng thời gian quý báu, Chi muốn làm mới bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ mới ở vùng đất mới. Mong mọi điều sẽ diễn ra tốt đẹp".

Được biết đến là hotgirl đình đám Hà thành, sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu lột xác theo hướng mỹ nhân gợi cảm, trưởng thành hơn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-ngay-cang-tao-bao-khong-nhung-tha-rong-doi-go-bong-dao-ma-con-dien-vay-xe-ta-khoe-3-vong-nong-bong-437855.html