Hot girl 1993 gây sốt trong bộ váy ngủ mỏng manh, quyến rũ trong bếp khi nấu ăn

Giải trí 23/11/2021 08:13

Nhờ ngoại hình gợi cảm, gượng mặt khả ái nên Pinky Bảo Trân đã thu hút mọi ánh nhìn và tạo dấu ấn nhận diện trong mắt công chúng. 

Sinh năm 1993, Pinky Bảo Trân được biết đến trong series phim sitcom "Ghiền Mì Gõ" tới thời điểm hiện tại. Đây là series thành công của phân khúc phim sitcom chiếu Youtube, có gần 7 triệu người theo dõi.

Năm 14 đến 18 tuổi, Pinky Bảo Trân có quan niệm khá cởi mở về phong cách ăn mặc. Cô gây chú ý với những bộ cánh gợi cảm khoe được lợi thế hình thể. 

Hot girl 1993 gây sốt trong bộ váy ngủ mỏng manh, quyến rũ trong bếp khi nấu ăn - Ảnh 1

Nhìn những trang phục đồ ngủ mà Pinky Bảo Trân mặc, cho thấy cô rất yêu thích màu hồng. Nickname Pinky Bảo Trân xuất phát từ sở thích yêu màu hồng của nữ diễn viên trẻ.

Hot girl 1993 gây sốt trong bộ váy ngủ mỏng manh, quyến rũ trong bếp khi nấu ăn - Ảnh 2

Sinh sống ở Mỹ từ năm 14 đến năm 18 tuổi nên Pinky Bảo Trân có quan niệm khá cởi mở về phong cách ăn mặc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh với phong cách thời trang quyến rũ. Trong đó, đồ ngủ với những thiết kế váy mỏng hay pyjama được cô sử dụng khá nhiều. Mặc váy ngủ mong manh, nữ tính là khoảnh khắc đời thường của Pinky Bảo Trân khi ở nhà. Vì tôn lên đường nét cơ thể người mặc quyến rũ, phóng khoáng nên váy ngủ được ví như trang phục "sexy nhất thế gian" của phái đẹp.

Hot girl 1993 gây sốt trong bộ váy ngủ mỏng manh, quyến rũ trong bếp khi nấu ăn - Ảnh 3

Ngoài váy 2 dây, thì set đồ ngủ còn có áo khoác choàng bên ngoài được thiết kế tông xuyệt tông, mang lại sự kín đáo khi cần thiết cho người mặc trong những trường hợp cụ thể.

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