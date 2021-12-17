Dùng Facebook ảo kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nam thanh niên chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người

Xã hội 17/12/2021 15:37

Sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, nam thanh niên đăng thông tin kêu gọi quyên góp từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân xấu số rồi chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 17/12, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn T. (SN 1996, trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Theo đó, đầu tháng 12/2021, Công an thị xã Thái Hòa tiếp nhận đơn trình báo của công dân trên địa bàn về việc đã chuyển số tiền 2 triệu đồng cho một đối tượng không quen biết sau khi đọc được các bài đăng trên mạng xã hội về việc kêu gọi ủng hộ trẻ em tàn tật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiến hành xác minh tại nhiều địa phương trên cả nước.

Dùng Facebook ảo kêu gọi từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn, nam thanh niên chiếm đoạt tiền của hơn 1.600 người - Ảnh 1
Tang vật được công an thu giữ - Ảnh: Tiền Phong

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phan Văn T. - hiện đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Khi bắt giữ, công an thu giữ tang vật là hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng.

Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định, T. đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải các bài viết sai sự thật trong các hội, nhóm “từ thiện” với nội dung kêu gọi sự giúp đỡ cho một cháu bé tại tỉnh Bắc Giang bị bố đẻ chém trọng thương.

Bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện nói trên, chỉ tính từ tháng 6/2021 đến khi bị bắt giữ, Phan Văn T. đã lừa đảo hơn 1.600 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền 255 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Kêu gọi quyên góp từ thiện trên Facebook, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Kêu gọi quyên góp từ thiện trên Facebook, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Với thủ đoạn này, M. đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.

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