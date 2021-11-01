Kêu gọi quyên góp từ thiện trên Facebook, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Xã hội 01/11/2021 09:03

Với thủ đoạn này, M. đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 31/10, đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tổ chức triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 29/10, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn M. (25 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Kêu gọi quyên góp từ thiện trên Facebook, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1
Trần Văn M. (áo đen) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hải Phòng

Qua quá trình điều tra, kết quả ban đầu xác định từ tháng 5/2020, M. tạo trang Facebook với tên "Quỹ từ thiện cộng đồng", sau đó lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín rồi tự chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.

Với thủ đoạn này, M. đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.

Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội.

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