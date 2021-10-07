Theo lực lượng chức năng, từ ngày 1/10, TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản sẽ gia tăng hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Dẫn tin từ Zing News, công an TP Thủ Đức và các quận, huyện TP.HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân đề phòng các loại tội phạm xâm phạm sở hữu sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội .

Theo lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, để phòng ngừa trộm cắp tài sản, người dân và hộ gia đình, cơ sở kinh doanh chủ động bảo quản, giữ gìn tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Chú ý gia cố trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió... chắc chắn; kiểm tra, đóng, khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc vắng nhà.

Nắm bắt được tình hình, Công an TP Thủ Đức cùng một số công an các quận huyện đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân không lơ là, sơ hở, chủ quan mà luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Cảnh sát tuần tra trên đường phố TP.HCM - Ảnh: Zing News

Đối với chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn, trang bị còi báo động, camera quan sát và ổ khóa điện tử; bố trí bảo vệ, người trông coi xe, tài sản và nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản. Đối với xe gắn máy, luôn chú ý trông coi cẩn thận, không để khuất tầm mắt...

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân không mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường. Khi đi, đến nơi giao dịch ngân hàng, rút tiền qua thẻ ATM phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản.

Đối với tội phạm dàn cảnh cướp như hỏi thăm đường, va quẹt xe, gây gổ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay cướp giật tài sản thì người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, loại xe, biển số xe của đối tượng và báo công an gần nhất để được hỗ trợ.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc dẫn dụ bấm vào các phím số trên điện thoại để đề phòng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ qua tin nhắn SMS, email và các phần mềm chat qua mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân không chuyển khoản, nộp tiền mặt vào tài khoản của người không quen biết. Trường hợp đã chuyển tiền đến tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, phải báo ngân hàng, công an gần nhất để được hỗ trợ điều tra, xử lý.

Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới, công an các quận huyện, TP Thủ Đức sẽ chủ động nắm bắt sát tình hình thực tế để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các Tổ công tác 363 Công an TP.HCM cũng sẽ phối hợp với các lực lượng quận huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng theo nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, hiện nay lưu lượng người dân ra đường lớn tương ứng với số người đã tiêm đủ vaccine. Cụ thể, TP.HCM có khoảng 96% người dân đã tiêm mũi 1, trên 60% người dân đã tiêm mũi 2; do đó, lượng người đủ điều kiện ra đường là khá lớn, kéo theo tội phạm và tội phạm đặc trưng là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp giật, tín dụng đen…

Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đôc Công an TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Phó Giám đốc Công an TP thông tin, khi người dân phục hồi kinh tế thì cần tiền vốn, nếu tiếp cận ngân hàng khó khăn thì người dân sẽ tiếp cận các tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Ông cho rằng việc này rất nguy hiểm cho người dân. Bên cạnh đó, các tội phạm về lừa đảo, tội phạm liên quan vật tư y tế… Hay tội phạm ma tuý sau khi được nới lỏng giãn cách sẽ quay về quy luật cung-cầu.

Hiện nay Công an TP đã có kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đưa những tội phạm nào đi vào diện trọng điểm, có biện pháp. Tuy nhiên ông khẳng định người dân phải hết sức cảnh giác vì tội phạm hiện nay rất tinh vi, liều lĩnh.