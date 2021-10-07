Sài Gòn dần 'khỏe' lại, chiến sĩ bộ đội tạm biệt TP mang tên Bác: Giờ phút chia tay bịn rịn, lau vội dòng nước mắt, xúc động không nói nên lời

Xã hội 07/10/2021 14:54

Hình ảnh các anh bộ đội thu xếp hành lý, chuẩn bị di chuyển khỏi nơi đang hỗ trợ chống dịch Covid-19 nhận được quan tâm của nhiều người. Những cái ôm thắm thiết, những cái nắm tay và cả những giọt nước mắt ngày chia xa khiến ai chứng kiến cũng xúc động. 

Theo Người Lao Động, Bộ Y tế ngày 6/10 có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 được trở về địa phương công tác. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm đủ nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM. 

Một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM liên tục từ tháng 7 đến nay. 

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Nhân viên y tế cũng lên đường rời TP.HCM sau thời gian hỗ trợ chống dịch - Ảnh: VOV

Hiện nay tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. UBND TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 18 ngày 30/9 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. 

Cùng với đó, lực lượng quân đội hỗ trợ tại TP.HCM cũng đang rút dần khỏi địa bàn để TP bước vào trạng thái "bình thường mới". Trong suốt khoảng thời gian tham gia hỗ trợ công tác phòng dịch tại TP mang tên Bác, hình ảnh những chiến sĩ hồ hởi đi chợ thay bà con, mua nhu yếu phẩm, vận chuyển đến từng hẻm, từng nhà khiến người dân ấm lòng và vô cùng cảm kích. Chính vì vậy, giờ phút tạm biệt cũng bịn rịn không kém.

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Bộ đội thời bình hóa 'người nội trợ' giúp dân lúc dịch bệnh phức tạp - Ảnh: Internet

Mới đây, trên MXH xuất hiện rất nhiều những đoạn clip, hình ảnh các anh bộ đội thu xếp hành lý, chuẩn bị di chuyển khỏi nơi đang hỗ trợ nhận được quan tâm của nhiều người. Những cái ôm thắm thiết, những cái nắm tay và cả những giọt nước mắt ngày chia xa khiến ai chứng kiến cũng xúc động không nói nên lời.

Các anh về đơn vị đơn tác để lại trong lòng người dân Sài Gòn nỗi nhớ và cả những tình thương khó nói thành lời. Có thể khoảng thời gian kề cận hỗ trợ không dài nhưng đủ để thấy được tình quân dân thắm thiết trong thời bình. Dịch bệnh khiến cuộc sống của người dân khó khăn trăm bề nhưng cũng là lúc thấy rõ tình người ấm áp nhất. Dẫu biết rằng, TP đang dần trở lại trạng thái "bình thường mới" khiến ai cũng hồ hởi, mừng vui thế nhưng, những kỷ niệm đọng lại trong quãng thời gian khó khăn vừa qua khiến cả quân và dân đều ngậm ngùi và xúc động trong giờ phút chia tay.

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Những cái ôm bịn rịn - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi những clip trên xuất hiện trên MXH, rất nhiều người đã để lại những lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ bộ đội, đồng thời không quên mong các anh thật nhiều sức khỏe, học tập và rèn luyện thật tốt.

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Từ khóa:   bộ đội Covid-19 TP.HCM

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