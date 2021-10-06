Quyên góp vật tư, thiết bị y tế dư thừa ở từng gia đình để chuyển đến vùng có nguy cơ bùng dịch trong tương lai gần

ThS Bác sĩ Cao Xuân Minh cho hay trang thiết bị vật tư y tế dư thừa ở nhà có thể là đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, bình oxy, máy tạo oxy…

Theo chia sẻ của Ths. Bác sĩ Cao Xuân Minh - Giám đốc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, hiện nay TP.HCM đang dần kiểm soát được dịch COVID-19, dịch cũng đã đi qua, không còn sự quá tải, chăm sóc y tế ban đầu cũng rất tốt, đi vào nề nếp, do đó, vật tư y tế, thiết bị y tế tại các hộ gia đình trang bị cho cá nhân có thể trở nên dư thừa lãng phí.

Một số loại vật tư y tế có thể quyên góp - Ảnh minh họa: Internet

Xuất phát từ hiện trạng trên, bác sĩ hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân trên địa bàn bằng những hành động có ý nghĩa như quyên góp vật tư, thiết bị y tế dư thừa ở từng gia đình.

Cụ thể, bác sĩ Xuân Minh cho hay: "Bạn cho chúng tôi xin trang thiết bị vật tư y tế dư thừa ở nhà bạn. Có thể là đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, bình oxy, máy tạo oxy… Chúng tôi sẽ gom lại, phân loại và chuyển về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ…".

Bài viết chia sẻ thông tin quyên góp vật tư y tế của bác sĩ - Ảnh chụp màn hình

Theo bác sĩ, đây là các khu vực có nguy cơ bùng dịch trong tương lai gần, người dân chưa được chích ngừa nhiều. Do đó, những trang thiết bị y tế kể trên là vô cùng cần thiết. Tuy không nhiều, song cũng phần nào giải quyết khó khăn và hỗ trợ phần nào.

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