Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ "lỳ đòn" này một lần nữa khiến nhiều người phẫn nộ khi liên tục chửi bới, cầm đồ đạc ném về phía người mẹ già và hằn học đuổi bà ra khỏi nhà. Chứng kiến sự việc, không ít người hàng xóm rất bức xúc và đã quay lại video, đồng thời khuyên người mẹ báo công an.

Mới đây, hình ảnh về " Chị đại quận 4 " tại phường công an quận 4 (TP.HCM) được lan truyền khắp cõi mạng khiến nhiều người chú ý và bàn tán xôn xao. Theo đó, chưa rõ nguyên nhân gì khiến "chị đại" lại chạm trán với lực lượng chức năng nhưng có thể thấy tình hình khá căng thẳng. Cũng như mọi lần, chị vẫn cương quyết giữ thái độ "anti khẩu trang" và cãi tay đôi rất gắt.

Trong những hình ảnh lan truyền trên MXH, " chị đại quận 4 " mặc đồ ở nhà liên tục lớn tiếng nạt nộ người mẹ già đang ngồi ở cửa nhà. Lúc này người mẹ mới lên tiếng, "Nó khùng rồi, chán dễ sợ, nó cứ nghe lời con quỷ ở bên bển...".

Thấy có người quay clip, chị còn ném đồ về phía hàng xóm khiến họ bỏ chạy tán loạn. Bất lực trước hành động của con gái, người mẹ già cũng chẳng biết làm thế nào nhưng vì thương con nên không thể bỏ mặc lại được. Bà chỉ lặng lẽ rời đi với vẻ mặt buồn bã, thất vọng.

Khi có người hàng xóm khuyên nên về quê sống nhưng có lẽ vì thương con thương cháu nên người mẹ già vẫn cố nhẫn nhịn và chỉ đáp lại: "Thôi con ơi con nhà cô nó như vậy rồi. Con cô nó ở bên Canada. Nó nói cô nghe lời hai con nhỏ đó xong nó quậy cô. Bây giờ tình mẹ con chắc giờ cô đi quá. Làm như còn mắc nợ nó ấy, tội nghiệp lắm không đi được".

Người mẹ già bất lực nhưng không nỡ bỏ rơi con cháu - Ảnh cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu "chị đại quận 4" có thái độ to tiếng. Trước đó, chị này cũng nhiều lần gây gổ với mẹ và hàng xóm khiến nhiều người không bằng lòng và tỏ ra rất khó chịu.

Trong suốt hơn 2 tháng dịch vừa qua, chị đại đã nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm vì ra đường không lý do chính đáng. Trong tất cả những lần này, chị đều chở theo con gái ra đường dù không có giấy tờ hợp lệ và thường không đeo khẩu trang.