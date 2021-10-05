Trường Đại học đầu tiên ở TP.HCM cho sinh viên đăng ký đến trường học tập trung, tiếp tục học online đối với học phần lý thuyết

ĐH Bách khoa TP.HCM thông báo cho sinh viên có đủ điều kiện (tiêm vaccine, di chuyển) được đăng ký học tập trung tại trường.

Dẫn tin từ Zing News, chiều 5/10, ĐH Bách khoa TP.HCM thông báo cho sinh viên có đủ điều kiện (tiêm vaccine, di chuyển) được đăng ký học tập trung tại trường.

Thông báo này áp dụng với việc giảng dạy, học tập thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, đề cương luận văn tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của các học kỳ II và học kỳ hè năm học 2020-2021, học kỳ I năm học 2021-2022.

Đối với các học phần đồ án môn học, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp có nhu cầu sử dụng các phòng thí nghiệm (bao gồm các xưởng thực tập) hay trung tâm của trường, các đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm sắp xếp tổ chức, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo đúng các quy định của trường và TP.HCM.

ĐH Bách Khoa TP.HCM là trường Đại học đầu tiên ở TP.HCM cho sinh viên đăng ký đến trường học tập trung - Ảnh: Internet

Người đến làm việc, học tập phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành về di chuyển, làm việc, học tập và thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K.

Đối với các học phần, phần thực hành, thí nghiệm, sinh viên đã có đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành (di chuyển, làm việc, học tập) để có thể đến trường học thực hành, thí nghiệm, có thể đăng ký để phòng đào tạo có căn cứ phối hợp bố trí sắp xếp lịch học thực hành, thí nghiệm trong trường.

Tạm thời, nhà trường chỉ cho phép sinh viên thực hiện thí nghiệm, thực hành tại cơ sở Lý Thường Kiệt (quận 10, TP.HCM). Cơ sở Dĩ An (Bình Dương) sẽ được mở cửa thực hành, thí nghiệm theo tình hình chung của TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Các học phần lý thuyết, trường tạm thời tiếp tục tổ chức theo hình thức trực tuyến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-dai-hoc-dau-tien-o-tphcm-cho-sinh-vien-dang-ky-den-truong-hoc-tap-trung-tiep-tuc-hoc-online-doi-voi-hoc-phan-ly-thuyet-428943.html