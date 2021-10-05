Trường Đại học đầu tiên ở TP.HCM cho sinh viên đăng ký đến trường học tập trung, tiếp tục học online đối với học phần lý thuyết

Xã hội 05/10/2021 18:40

ĐH Bách khoa TP.HCM thông báo cho sinh viên có đủ điều kiện (tiêm vaccine, di chuyển) được đăng ký học tập trung tại trường.

Dẫn tin từ Zing News, chiều 5/10, ĐH Bách khoa TP.HCM thông báo cho sinh viên có đủ điều kiện (tiêm vaccine, di chuyển) được đăng ký học tập trung tại trường.

Thông báo này áp dụng với việc giảng dạy, học tập thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, đề cương luận văn tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của các học kỳ II và học kỳ hè năm học 2020-2021, học kỳ I năm học 2021-2022.

Đối với các học phần đồ án môn học, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp có nhu cầu sử dụng các phòng thí nghiệm (bao gồm các xưởng thực tập) hay trung tâm của trường, các đơn vị phụ trách chịu trách nhiệm sắp xếp tổ chức, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo đúng các quy định của trường và TP.HCM.

TP.HCM 1
ĐH Bách Khoa TP.HCM là trường Đại học đầu tiên ở TP.HCM cho sinh viên đăng ký đến trường học tập trung - Ảnh: Internet

Người đến làm việc, học tập phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành về di chuyển, làm việc, học tập và thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K.

Đối với các học phần, phần thực hành, thí nghiệm, sinh viên đã có đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành (di chuyển, làm việc, học tập) để có thể đến trường học thực hành, thí nghiệm, có thể đăng ký để phòng đào tạo có căn cứ phối hợp bố trí sắp xếp lịch học thực hành, thí nghiệm trong trường.

Tạm thời, nhà trường chỉ cho phép sinh viên thực hiện thí nghiệm, thực hành tại cơ sở Lý Thường Kiệt (quận 10, TP.HCM). Cơ sở Dĩ An (Bình Dương) sẽ được mở cửa thực hành, thí nghiệm theo tình hình chung của TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Các học phần lý thuyết, trường tạm thời tiếp tục tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đồng nghiệp cũ 'bóc trần' 'dĩ vãng dễ gì giấu giếm' của 'cậu IT', khẳng định 'không muốn bà Phương Hằng là nạn nhân tiếp theo'?

Đồng nghiệp cũ 'bóc trần' 'dĩ vãng dễ gì giấu giếm' của 'cậu IT', khẳng định 'không muốn bà Phương Hằng là nạn nhân tiếp theo'?

Giữa lúc netizen đang xôn xao, bàn tán về vụ việc Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ thì mới đây, cư dân mạng đang chia sẻ chóng mặt bài phốt tố cáo cách "sống lỗi" của "cậu IT".

Xem thêm
Từ khóa:   ĐH Bách Khoa TP.HCM TP.HCM COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số