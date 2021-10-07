Sau nhiều ngày 'im hơi, lặng tiếng', bà chủ Đại Nam thông báo livestream NÓNG giữa loạt ồn ào của 'IT ruột', chủ đề gây tò mò cực mạnh

Cụ thể, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận, nữ đại gia tuyên bố 20h tối nay 7/10/2021 sẽ xuất hiện để phát trực tiếp bàn về chủ đề "Sự thật NÁT lòng" khiến nhiều người tò mò.

Giữa lúc netizen đang xôn xao, bàn tán về vụ việc Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ thì mới đây bà Phương Hằng đã thông báo trở lại sóng livestream.

Trước đó, vào ngày 4/10, Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng cùng ngày IT Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ TP.HCM vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam tại Cần Thơ.

Sau nhiều ngày im ắng, sự trở lại của bà Phương Hằng được CĐM khá đón đợi, nhất là trong thời điểm "cậu IT ruột" một thời vừa bị bắt giữ.

Theo nguồn tin, Khang bị bắt để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một kỹ sư IT, được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến loạt ồn ào xung quanh vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng "đại chiến" với các sao Việt.

Thông tin cậu IT bị bắt khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Internet

Trước đó, hacker họ Nhâm chính là người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện. Tuy nhiên hành vi này có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trong đó Khang được cho là lấy được các khoản sao kê của các ca sĩ trong khoản tiền làm từ thiện lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua.

Đến hôm nay, 5/10, nguồn tin của VOV cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đã tiến hành di lý bị can Nhâm Hoàng Khang về trụ sở Bộ Công an phía Nam tại Quận 1 để tiếp tục tiến hành điều tra.

Thông báo vào tối qua của nữ thư ký - Ảnh chụp màn hình

Tối qua, cũng trên trang cá nhân tên "Ha Lee", nữ thư ký đã khẳng định chính chủ và tuyên bố mọi phát ngôn hay thông báo về các buổi livestream của bà Phương Hằng sẽ được đăng tải tại đây và không có bất kỳ page nào khác.