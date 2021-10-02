Bà Phương Hằng chính thức lên tiếng, 'chốt sổ' số phận KDL 6.000 tỷ, không quên tuyên bố một thông tin 'sốt dẻo'

Xã hội 02/10/2021 12:00

Mới đây, trong quá trình livestream tối hôm qua 1/10, bà Phương Hằng tiếp tục có phát ngôn gây chú ý về "số phận" của KDL Đại Nam.

Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin bà Phương Hằng và chồng sẽ bán khu du lịch Đại Nam.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc có rất nhiều phản hồi về chuyện khu du lịch này trên Google. Cụ thể, địa điểm này bất ngờ bị đánh giá ảo với rất nhiều lượt đánh giá 1 sao, khiến cho tổng đánh giá sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí, một số người còn không thể truy cập vào đường link dẫn đến trang Web của KDL. Ở một số bài đánh giá liên quan đến địa điểm nói trên đã xuất hiện những bình luận cũng như phản hồi về KDL Đại Nam trên Google. Theo đó, bên dưới một số bài đánh giá đã hiện phần phản hồi của chủ sở hữu, cho biết rằng khu du lịch này sắp được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới.

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Trang web của KDL từng bị lỗi không thể truy cập - Ảnh: Internet

Trước thông tin nhiễu loạn, không lâu sau đó nữ đại gia lên tiếng về mọi việc. Bà cho hay việc bị đồn bán tài sản nói trên đã diễn ra cả chục năm nay chứ không phải mới xuất hiệ gần đây. Tuy nhiên, bà khẳng định đó là tài sản cá nhân nên muốn bán hay không cũng là quyền của mình.

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Nhiều bình luận tiết lộ Đại Nam có chủ mới - Ảnh chụp màn hình

Lời chia sẻ không phủ nhận cũng không khẳng định trong livestream khiến người nghe càng hoang mang hơn.

Tiếp đó, bà trùm Đại Nam còn buông ra lời thách thức cho ai đó 20 tỷ nếu tìm ra được bằng chứng công trình tâm huyết cả đời của mình và chồng sẽ được sang tên cho chủ mới.

Và cho tới mới đây, trong quá trình livestream tối hôm qua 1/10, nữ đại gia SN 1971 tiếp tục có phát ngôn gây chú ý. Bà cho hay, nếu dịch bệnh được kiểm soát, ngay khi có quyết định mở cửa trở lại các hoạt động văn hóa, du lịch, thì Đại Nam cũng rộng cửa đón người dân vào thăm quan.

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Nữ đại gia tuyên bố sẽ miễn phí vé vào cửa trong một khoảng thời gian - Ảnh: Internet

"Nếu có chỉ đạo được mở lại, Đại Nam cũng sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định để tri ân tình cảm mọi người dành tôi và gia đình. Qúy vị cần dịch vụ nào thì sử dụng dịch vụ đó", bà Hằng cho hay.

Lời tuyên bố chắc nịch và "hào phóng" này thêm lần nữa khẳng định chuyện Đại Nam vẫn thuộc sở hữu của vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi".

KDL trị giá 6.000 tỷ Đại Nam được biết đến là công trình "tâm huyết" của vợ chồng ông Dũng "lò vôi". Nơi đây chính thức xây dựng vào năm 1999, phải mất đến tận gần 10 năm sau, vào ngày 11/9/2008 mới hoàn thành và đi vào hoạt động. Tính tới thời điểm hiện tại, KDL đã được 13 tuổi, trở thành điểm đến lý tưởng của du khách.

Bà Phương Hằng nhận về loạt tranh cãi khi thông báo livestream với chủ đề 'NHẠY CẢM' - '... GIẢI THOÁT'

Bà Phương Hằng nhận về loạt tranh cãi khi thông báo livestream với chủ đề 'NHẠY CẢM' - '... GIẢI THOÁT'

Nhiều cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi về việc bà Phương Hằng livestream vào tối nay.

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