Cửa hàng xăng dầu ở tỉnh Hòa Bình ngắt điện trụ bơm xăng, treo biển 'về ăn cơm' bị xử phạt 'kịch khung'

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Cửa hàng xăng dầu Minh Quang, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đang treo biển "về ăn cơm" nghỉ không bán hàng.

Dẫn tin từ VTV, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT Hòa Bình đang hoàn thiện hồ sơ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Phú Hưng, địa chỉ tại huyện Kim Bôi về hành vi "Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định".

Theo đó Đội QLTT số 3, Cục QLTT Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra đột xuất Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Phú Hưng, địa chỉ tại huyện Kim Bôi.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Cửa hàng xăng dầu Minh Quang đang treo biển "về ăn cơm" nghỉ không bán hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 cột dầu diesel và xăng E5-RON 92 đã ngắt điện nguồn và không có nhân viên tại cửa hàng - Ảnh: VTV

Trong đó 2 cột dầu diesel và xăng E5-RON 92 đã ngắt điện nguồn và không có nhân viên tại cửa hàng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện cửa hàng đã xuất trình được các giấy tờ như: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; giấy đăng ký thời gian bán hàng, trong đó thời gian bán hàng là từ 7h đến 19h hàng ngày; giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Căn cứ các quy định pháp luật, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm: "Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định". Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, trình Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

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