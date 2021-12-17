Hà Nội: Truy tìm tài xế ô tô tông, kéo lê nữ lao công trên đường rồi bỏ chạy

Nữ lao công gặp nạn là lao động chính trong gia đình, có 2 con nhỏ đang học tiểu học, chồng không có công việc ổn định, thường xuyên say xỉn.

Sáng 17/12, trao đổi với báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến ô tô tông nữ lao công rồi bỏ chạy.

"CSGT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời đang tiến hành rà soát camera, tìm nhân chứng liên quan đến ô tô bỏ chạy này để xử lý theo quy định" - chỉ huy Đội CSGT số 14 thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 23h ngày 15/12, khi chị Nguyễn Thị T. (SN 1987) đang làm công việc vệ sinh môi trường trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), khu vực số nhà 866 thì bị một xe ô tô giống xe INNOVA màu bạc tông trúng.

Đáng chú ý, khi bị tông trúng, chị T. bị ô tô cuốn vào gầm và chiếc xe kéo lê chị T. chạy hướng từ ngã tư Lạc Trung lên đê Nguyễn Khoái. Đến đê Nguyễn Khoái, chị T. bị văng ra vỉa hè đường trong tình trạng nguy kịch còn chiếc xe tiếp tục bỏ chạy.

Ngay sau đó, nữ lao công được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Một số nhân chứng cho hay, chiếc ô tô sau khi gây tai nạn bị vỡ nhựa phía trước đầu xe bên phải, ba đờ sóc trước bung bật.

Được biết, chị T. đang trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu và bác sĩ tiên lượng xấu. Nhận được tin báo, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành truy tìm xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy.

Nữ lao công nguy kịch sau khi bị ô tô tông rồi bỏ chạy tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Ảnh: Báo Giao thông

Ông Hoàng Trọng Tuấn - Cán bộ Công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hai Bà Trưng cho biết thêm về gia cảnh của chị Nguyễn Thị T. khó khăn. Chị có 2 con nhỏ đang học tiểu học, trong đó bé gái lớn sinh năm 2012 và bé trai út sinh năm 2013.

Chị T. chính là lao động chính trong nhà. Chồng chị không có công việc ổn định, thỉnh thoảng đi làm xe ôm và thường xuyên say rượu.

"Ngay sau khi xảy ra TNGT, đơn vị đã xuống hiện trường, phối hợp với Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đưa chị T. vào bệnh viện cấp cứu, hỏi han, động viên gia đình chị T.", ông Tuấn nói.

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