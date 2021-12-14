Tài xế lái chiếc ô tô trong tình trạng say xỉn, lao sang làn đường ngược chiều đâm vào hàng loạt phương tiện.

Theo Tiền Phong, khoảng 16h ngày 13/12, ô tô Honda City BKS 24A-172.27 do 1 người đàn ông điều khiển đi ngược chiều đường Hoàng Quốc Việt (TP Lào Cai) đã xảy ra va chạm với ô tô khác trên đường. Sau đó, chiếc xe này đâm tiếp vào xe máy BKS 24B2-134.86, hất văng tài xế xuống đường.

Hiện trường tai nạn

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm hỏng 5 xe máy đang để trên vỉa hè. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 19h cùng ngày, cơ quan chức năng mời người điều khiển phương tiện là ông Lê Văn Đ. (SN 1969, trú tại TP Lào Cai) đến trụ sở làm việc. Tại thời điểm kiểm tra nồng độ cồn của ông Đ. vượt mức cho phép.

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