Hà Nội: Ca nhiễm tăng nhanh, khẩn trương lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 xuyên đêm

Xã hội 14/12/2021 12:27

Để đáp ứng nhu cầu điều trị người mắc Covid-19 trước tình hình các ca nhiễm đang tăng cao, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hiện đang nhanh chóng thành lập Trạm y tế lưu động thu dung, nhằm giảm tải cho các bệnh viện của TP.Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tin tức/TTXVN, trong đêm 13/12, công tác lắp ráp Trạm y tế lưu động tại địa chỉ số 9 phố Hai Bà Trưng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã được khẩn trương thực hiện. Dự kiến từ tối 14/12, Trạm y tế lưu động sẽ có thể đi vào hoạt động, có khả năng thu dung, điều trị cho 200 bệnh nhân.

Hà Nội: Ca nhiễm tăng nhanh, khẩn trương lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 xuyên đêm - Ảnh 1
Ảnh: Tintuc
Hà Nội: Ca nhiễm tăng nhanh, khẩn trương lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 xuyên đêm - Ảnh 2

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc xây dựng khẩn cấp các Trạm Y tế lưu động nhằm điều trị cho người bệnh Covid-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận. Đây là Trạm y tế lưu động thứ 3 của quận Hoàn Kiếm, sau trạm y tế lưu động tại Đồng Xuân và Hàng Thiếc.

Hà Nội: Ca nhiễm tăng nhanh, khẩn trương lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 xuyên đêm - Ảnh 3

Hiện, quận Hoàn Kiếm đã chủ động lên phương án chuẩn bị, trong điều kiện cần thiết có thể thành lập tới 38 Trạm y tế lưu động. Với diện tích chật hẹp, mật độ dân số cao, địa phương đã lựa chọn các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn để thành lập các cơ sở thu dung.

Hà Nội: Ca nhiễm tăng nhanh, khẩn trương lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 xuyên đêm - Ảnh 4

Trung tâm giáo dục từ xa Nguyễn Văn Tố và trường tiểu học Quang Trung đã được trưng dụng để lắp ráp Trạm y tế lưu động (Ảnh: tintuc)

Chia sẻ thêm, bà Lê Phương Hoàng Yến, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) nhận định: “Đến thời điểm hiện tại, mọi trang thiết bị cũng như vật dụng sinh hoạt cá nhân dành cho người mắc COVID-19 đã được chuyển đến. Mọi công đoạn được gấp rút hoàn tất đảm bảo đúng tiến độ mà TP.Hà Nội yêu cầu”.

Công tác tiến hành gấp rút và kỹ lưỡng với đầy đủ các thiết bị vật dụng phục vụ sinh hoạt cho các bệnh nhân đã được chuyển đến để đêm nay 14/12 có thể đón các trường hợp F0 về điều trị. Sau khi các Trạm y tế lưu động này đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện của TP.Hà Nội.

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