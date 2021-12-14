Hà Nội: Ca nhiễm tăng nhanh, khẩn trương lắp ráp trạm y tế lưu động điều trị F0 xuyên đêm

Theo thông tin từ báo Tin tức/TTXVN, trong đêm 13/12, công tác lắp ráp Trạm y tế lưu động tại địa chỉ số 9 phố Hai Bà Trưng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã được khẩn trương thực hiện. Dự kiến từ tối 14/12, Trạm y tế lưu động sẽ có thể đi vào hoạt động, có khả năng thu dung, điều trị cho 200 bệnh nhân.

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Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc xây dựng khẩn cấp các Trạm Y tế lưu động nhằm điều trị cho người bệnh Covid-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận. Đây là Trạm y tế lưu động thứ 3 của quận Hoàn Kiếm, sau trạm y tế lưu động tại Đồng Xuân và Hàng Thiếc.