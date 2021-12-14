Xuất hiện nhiều F0 là học sinh, hàng ngàn phụ huynh đổ xô đi mua kit test nhanh ngay trong đêm trước ngày đến trường

Đồng thời, ngành giáo dục TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đề nghị phụ huynh mua kit test nhanh COVID-19 và thực hiện test cho học sinh để báo kết quả về nhà trường ngay trong đêm.

Theo VOV đưa tin, đêm 13/12, hàng ngàn phụ huynh đã đổ ra các hiệu thuốc mua kit test COVID-19 cho con, dẫn tới tình trạng "cháy hàng" trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do trên địa bàn xuất hiện nhiều F0 là học sinh.

Không có nhiều sự lựa chọn, nhiều người dân đành tìm kiếm nguồn cung trên mạng xã hội. Tùy thuộc nhà sản xuất, giá các loại test dao động từ 50.000-120.000đ/bộ, riêng giá test kit nước bọt thì từ 75.000-80.000 đồng/bộ.

Ông Lưu Quang Tuyên - chủ một nhà thuốc lớn ở Hạ Long cho biết, từ chập tối, cửa hàng đã không còn bộ test nhanh COVID-19 nào: "Người dân đến đây rất đông, bởi các nơi, các cửa hàng đều hết kit test. Cửa hàng còn một ít cũng động viên mọi người là chia nhau ra mỗi người 1 ít nhưng cũng không đủ để cung cấp".

Anh Lê Việt Cương - Người dân phường Hồng Gai, TP. Hạ Long cho hay: "Nhà trường thông báo toàn bộ phụ huynh test COVID ngay trong đêm và gửi cho cô giáo luôn. Không làm thì không yên tâm nhưng đi khắp nơi không mua được nên cũng đành chịu".

Gần 22h đêm, các hiệu thuốc Hạ Long vẫn chật kín người hỏi mua bộ test nhanh COVID-19 - Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nên mua bộ test dịch hầu họng. Sở Y tế cũng yêu cầu các nhà thuốc tại các bệnh viện bán bộ test nhanh COVID-19 phi lợi nhuận cho người dân: "Chỉ có test nhanh trong danh mục test nhanh do Bộ Y tế ban hành và được công bố trên trang web thì mới kiểm soát được về mặt quy trình và chất lượng. Còn test nước bọt mang tính truyền tai, kinh nghiệm nhiều hơn chứ chưa có thông báo hay hướng dẫn chính thức nào của Bộ Y tế cả".

Việc học sinh được tầm soát COVID-19 trước khi đến trường là điều cần thiết, nhất là khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Tuy nhiên, cần có cách làm phù hợp để không xảy ra tình trạng chen lấn, cố mua cho được bộ test nhanh, bất chấp chủng loại, giá cả.

Các trường đưa ra thông báo và yêu cầu gấp gáp đã khiến nhu cầu tìm mua bộ test nhanh COVID tăng đột biến. Việc này cũng là cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng tăng giá bán hoặc trà trộn hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ để trục lợi.

Không những thế, việc tập trung đông người tại các nhà thuốc cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những ổ dịch mới trong cộng đồng nếu không may có người nhiễm bệnh.