Hà Nội: F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định là khỏi bệnh

Xã hội 13/12/2021 13:57

Bộ Y tế quy định, đối với F0 cách ly, điều trị tại nhà ở Hà Nội nếu có kết quả âm tính và điều trị đủ 10 ngày sẽ được xác định khỏi bệnh.

Theo VTV đưa tin, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan đến việc xét nghiệm xác định người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện.

Theo đó, đề xuất những F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định khỏi bệnh với điều kiện kết quả test nhanh của F0 điều trị tại nhà phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Loại test nhanh được sử dụng cũng phải được Bộ Y tế cấp phép. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, các F0 sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đã đủ 10 ngày. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch hoặc Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Hà Nội: F0 điều trị tại nhà đủ 10 ngày, test nhanh âm tính được xác định là khỏi bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Vietnamnet, đối với F0 điều trị các các cơ sở thu dung, điều trị, người bệnh Covid-19 đơn thuần phải hết các triệu chứng lâm sàng trước khi ra viện 3 ngày trở lên. Người bệnh có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào, người bệnh cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời. Đồng thời, phải tuân thủ thông điệp 5K.

Với trường hợp F0 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo, để được xác định khỏi bệnh, các triệu chứng lâm sàng của bệnh Covid-19 phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Người bệnh cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Bộ Y tế lưu ý, các trường hợp này cũng phải tuân thủ thông điệp 5K.

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"Tôi nói với công ty là muốn ra bên ngoài test cho rẻ, chỉ khoảng 700.000 đồng, nhưng công ty bảo phải test chỗ phòng khám này", anh T. kể trên tờ Người lao động.

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