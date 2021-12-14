TP.HCM: Trên 60% F0 tử vong ở TP. Thủ Đức đều là người chưa tiêm vắc xin

Xã hội 14/12/2021 08:49

"Chúng tôi tha thiết mong người dân TP. Thủ Đức nói riêng, người dân TP.HCM nói chung hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình" - Chủ tịch TP. Thủ Đức nói.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 13/12, tại buổi họp báo, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, theo thống kê, khoảng 60.000 người dân trên địa bàn thuộc nhóm nguy cơ cao, hiện địa phương đang tiến hành tiêm mũi tăng cường cho những người này. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang chú trọng rà soát những người chưa tiêm vắc xin.

"Thời gian qua, hơn 60% ca tử vong trên địa bàn TP. Thủ Đức là do chưa tiêm vắc xin, trong đó có cả người mắc bệnh nền. Do đó, rất mong người dân hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình.

Nhiều gia đình có ba mẹ, ông bà lớn tuổi mắc bệnh nền hoặc tai biến thường có tâm lý lo sợ tiêm vắc xin sẽ gây biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin sẽ bảo vệ tốt hơn khi chẳng may bị COVID-19.

Tôi kiến nghị thông tin số ca tử vong do chưa tiêm vắc xin của toàn TP và cập nhật hằng ngày con số này, để thông qua đó người dân thấy được nguy cơ cao khi chưa tiêm" - ông Hoàng Tùng nói.

TP.HCM: Trên 60% F0 tử vong ở TP. Thủ Đức đều là người chưa tiêm vắc xin - Ảnh 1
Ông Hoàng Tùng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Tuổi trẻ
 

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cũng cho hay các đối tượng người lớn tuổi, có bệnh nền… bị nhiễm COVID-19 đa số do lây nhiễm từ người thân trong gia đình.

"Chúng tôi tha thiết mong người dân TP. Thủ Đức nói riêng, người dân TP.HCM nói chung hiểu rằng tiêm vắc xin là tự bảo vệ chính mình. Nếu người dân không có điều kiện đến trạm y tế, chúng tôi sẵn sàng đến tiêm tại nhà", ông Hoàng Tùng nói.

Về vấn đề y tế cơ sở, ông Tùng cho hay ngoài trạm y tế cố định và trạm y tế lưu động, TP. Thủ Đức đã triển khai thêm trạm y tế ở khu phố.

"Chúng tôi triển khai thêm 202 trạm y tế ở khu phố nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, quản lý F0 trên địa bàn, từ đó công tác cấp thuốc, thăm khám được thực hiện hiệu quả hơn. Đặc biệt tổ y tế này cùng với tổ COVID cộng đồng sẽ chăm lo an sinh xã hội đối với trường hợp F0 cần cung ứng lương thực thực phẩm", chủ tịch TP. Thủ Đức thông tin.

Theo ông Tùng, thành phần của các tổ y tế bao gồm nhân viên y tế, lực lượng quân sự địa phương, Đoàn thanh niên… Các tổ này cũng được ban hành quy chế, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Đối với lực lượng tình nguyện viên nhận nhiệm vụ, TP. Thủ Đức thực hiện chi trả lương theo nghị quyết 16 của UBND.

TP.HCM: Trên 60% F0 tử vong ở TP. Thủ Đức đều là người chưa tiêm vắc xin - Ảnh 2
Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, khoảng 60.000 người dân trên địa bàn thuộc nhóm nguy cơ cao, hiện địa phương đang tiến hành tiêm mũi tăng cường cho những người này - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Dân Việt, đối với công tác tiêm vắc xin cho người lao động quay lại TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tình hình di biến động của TP lớn và phức tạp, vì vậy TP đang thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp với chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ để rà soát lại thông tin tiêm chủng.

Về phía người dân, những ai chưa tiêm vắc xin (hoặc tiêm chưa đủ mũi) cần báo với chính quyền địa phương (hoặc doanh nghiệp nơi làm việc) để được tổ chức tiêm chủng sớm nhất. Riêng các trường hợp bị hoãn tiêm, khi đến thời hạn có thể liên hệ với địa phương, tổ dân phố và trạm y tế.

 

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Trước đó, tại các quyết định phân bổ vắc xin, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị không tiêm "trộn" vắc xin Moderna với vắc xin Covid-19 khác.

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