Bộ Y tế: Tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AstraZeneca

Xã hội 13/12/2021 08:14

Trước đó, tại các quyết định phân bổ vắc xin, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị không tiêm "trộn" vắc xin Moderna với vắc xin Covid-19 khác.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 12/12, Bộ Y tế có công văn khẩn cho phép tiêm mũi 2 loại vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin khác.  Công văn này được gửi đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quân Y, Tổng Cục hậu cần, Bộ Quốc phòng; Cục Y tế, Bộ Công an và các Viện Vệ sinh dịch tế, Viện Pasteur.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vắc xin Moderna do COVAXFacility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin, để sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả các lô vắc xin Moderna, Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

- Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó.

- Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 bằng vắc xin Moderna cho người đã tiêm vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca mũi 1.

- Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vắc xin Pfizer theo hướng dẫn của nhà sản xuất (3 tuần). Khoảng cách sau mũi 1 vắc xin AstraZeneca theo Công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 (Bộ Y tế hướng dẫn khoảng cách 2 mũi từ 8-12 tuần, tuy nhiên căn cứ vào tình hình dịch bệnh có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm, thời gian tối thiểu tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất là từ 4-12 tuần).

- Dự án Tiêm chủng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn thực hành tiêm chủng và giám sát sự cố bất lợi sau tiêm khi triển khai tiêm phối hợp các loại vắc xin phòng Covid-19.

Bộ Y tế: Tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AstraZeneca - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lên kế hoạch, danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vắc xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng, bảo đảm an toàn, đúng lịch. Thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao.

Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm phù hợp với số vắc xin được cung ứng và đối tượng tiêm chủng, bảo đảm an toàn, đúng lịch.

Trước đó, tại các quyết định phân bổ vắc xin, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị không tiêm "trộn" vắc xin Moderna với vắc xin Covid-19 khác. Tuy nhiên, ngày 8/9, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin Covid-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời cho mũi nhắc lại, có thể dùng vắc xin Moderna (hoặc Pfizer) để tiêm mũi 2 nếu tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca. Bên cạnh đó, nếu mũi 1 tiêm vắc xin Moderna thì mũi 2 có thể tiêm vắc xin Pfizer và ngược lại.

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