Sơn La thông tin gì về việc nam sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19?

Xã hội 09/12/2021 08:21

Sau 3 ngày tiêm vaccine COVID-19, học sinh lớp 10 ở huyện Thuận Châu có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Theo VTC news đưa tin, ngày 7/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) có báo cáo nhanh về trường hợp học sinh tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện.

Cụ thể, từ ngày 4-5/12, huyện Thuận Châu tổ chức tiêm vaccine cho học sinh tại 6 trường cấp 3 trên địa bàn huyện. Trong số đó, một học sinh lớp 10 là V.A.L. (SN 2006, ở bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine.

Được biết, khoảng 10h sáng 4/12, em L. được bác sĩ khám sàng lọc theo quy trình tiêm chủng, không phát hiện triệu chứng đặc biệt và được chỉ định tiêm vaccine Pfizer mũi 1. Sau khi tiêm, em L. được hướng dẫn về khu vực theo dõi khoảng 60 phút, không có biểu hiện gì và được cho về, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

"Theo lời kể gia đình, khoảng 16h ngày 6/12, nam sinh thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện huyện Thuận Châu khám và điều trị.

Sau đó, khoảng 18h, bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, đau tức ngực, khó thở, da nổi vân tím, mạch không bắt được. Nam sinh được các bác sĩ chẩn đoán bị trụy mạch chưa rõ nguyên nhân, theo dõi phản vệ độ II sau tiêm vaccine COVID-19 ngày thứ 3. Tiên lượng bệnh nhân rất nặng" - báo cáo nêu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, khoảng 14h15 ngày 7/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo bệnh nhân đã tử vong.

Sơn La thông tin gì về việc nam sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine phòng COVID-19? - Ảnh 1
Sau 3 ngày tiêm vaccine COVID-19, học sinh lớp 10 ở huyện Thuận Châu có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu - Ảnh minh họa: TTXVN

Liên quan đến sự việc này, theo VOV đưa tin, chiều 8/12, ông Đinh Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xác nhận có xảy ra vụ việc như trên.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, sau khi nhận được thông tin nam sinh tử vong, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thuận Châu đã thành lập đoàn tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình từ nguồn xã hội hóa, huy động đóng góp và các đoàn thể thăm hỏi 30 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân; Trường THPT Co Mạ cũng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bệnh nhân 5 triệu đồng.

Hiện nay, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Sơn La đang đánh giá nguyên nhân tử vong của học sinh này. Lãnh đạo Sở Y tế Sơn La cũng cho biết, từ ngày 30/11, tỉnh Sơn La bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 17 tuổi đến dưới 18 tuổi và hạ dần độ tuổi; địa phương tiêm đầu tiên là huyện Mộc Châu. Trong quá trình triển khai tiêm, có một số học sinh bị phản ứng nhẹ, duy chỉ có huyện Thuận Châu xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên.

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