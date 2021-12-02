Trẻ lớp 1 chưa tiêm vaccine đi học trực tiếp: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

Xã hội 02/12/2021 19:10

Nhiều phụ huynh nửa mừng nửa lo khi nhận thông tin học sinh lớp 1 quay trở lại trường học vào ngày 13/12

Mấy ngày qua thông tin học sinh lớp 1 chuẩn bị quay trở lại trường học vào ngày 13/12/2021 đã khiến nhiều phụ huynh nửa mừng nửa lo. Trước vấn đề này, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có những lý giải  khi phụ huynh lo lắng, băn khoăn về trẻ lớp 1 chưa được tiêm vaccine lại là khối lớp đầu tiên đi học trực tiếp từ 13/12 tới.

Theo nguồn tin từ VTC News, để giải đáp thắc mắc của phụ huynh khi cho học sinh đi học trực tiếp, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đây là kế hoạch thí điểm cho học sinh đi học trực tiếp trở lại ở cả 3 cấp học.

Đối với cấp tiểu học, TP.HCM ưu tiên cho học sinh lớp 1 đi học trước vì đây là các học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên, các em chưa được đến trường ngày nào và việc học trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn nhất so với các khối còn lại khi bắt đầu các bài học đầu đời, vỡ lòng, nhận biết trường lớp. Do vậy, đây là nhóm học sinh được ưu tiên tiếp cận với chương trình giáo dục trực tiếp để các em sớm được đến trường, gặp thầy cô, bạn bè.

“Thí điểm cho học sinh đi học trở lại là thí điểm sự thích ứng an toàn của các cơ sở giáo dục đối với tình hình mới do vậy chúng tôi lựa chọn thí điểm dựa trên mức độ ưu tiên, cần thiết đối với các khối lớp. Học sinh buộc phải học trực tuyến trong điều kiện bắt buộc vì dịch bệnh, nhưng với lớp 1 - lứa tuổi còn cần giáo viên cầm tay chỉ việc thì việc đến trường là tốt nhất”, ông Dũng nói.

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, ông Dũng cho hay, khi học sinh đến lớp học trực tiếp, Sở Y tế TP.HCM sẽ có hướng dẫn thêm, cụ thể, chi tiết các biện pháp, phương án phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, các trường được trang bị nhân viên, thiết bị y tế và các quy trình khác. Trong đó vaccine chỉ là một trong các điều kiện đảm bảo an toàn.

Trẻ lớp 1 chưa tiêm vaccine đi học trực tiếp: Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Dũng, những học sinh chưa tiêm vaccine vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho các em trở lại trường. Theo kế hoạch, sau đó 1 tuần, học sinh bậc mầm non (trẻ 5 tuổi) cũng sẽ đến trường và các em cũng chưa được tiêm vaccine, nên các quy tắc phòng chống bệnh sẽ thực hiện tương tự. 

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho hay, hiện Sở đã có hướng dẫn, cũng như bộ quy tắc an toàn trường học khi đón học sinh trở lại. Thí điểm cho học sinh lớp 1 đi học lại nhưng vẫn thực hiện song song 2 kế hoạch vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến.

Đối với những học sinh còn ở tỉnh chưa thể quay lại TP.HCM hoặc những học sinh phụ huynh chưa đồng ý cho con đi học lại thì các trường sẽ thực hiện dạy trực tuyến cho các em theo một lịch riêng.

Từ hôm qua, phụ huynh đã nhận được thông báo từ giáo viên về lịch đi học lại của các bé lớp 1, 9 và 12. Bao gồm thông tin về việc học lệch ca, lệch giờ, ngày đi học trở lại đầu tiên không học tập, chỉ kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế.

 

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Từ khóa:   #covid 19 #Trẻ đi học lại #Học sinh quay lại trường

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