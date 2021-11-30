Việc nhiễm COVID-19 tại công ty và tử vong là nội dung chưa có tiền lệ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 30/11, TP.HCM đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM, Sở LĐ-TB& XH TP.HCM và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM tổ chức.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã đặt những câu hỏi thắc mắc liên quan đến những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua. Một doanh nghiệp đặt câu hỏi rằng, trường hợp người lao động bị nhiễm bệnh COVID-19 trong quá trình làm việc và tử vong thì có được giải quyết theo chế độ tai nạn lao động không?

Một đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi tại hội nghị - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ông Nguyễn Bảo Cường - Trưởng phòng Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) cho biết: Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Để xác định là tai nạn lao động chết người, phải thực hiện theo quy trình và thủ tục điều tra tại Điều 14 Nghị định 39/2016 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, có kết quả giám định pháp y và biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra cấp tỉnh do Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM quyết định thành lập.

Tuy nhiên, việc nhiễm COVID-19 tại công ty và tử vong là nội dung chưa có tiền lệ. Do đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM sẽ ghi nhận, kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH để hướng dẫn nội dung này.

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