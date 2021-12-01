NÓNG: Nhiều quận ở Hà Nội tạm dừng việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em

Từ sáng 1/12, nhiều quận trên địa bàn TP. Hà Nội đã tạm dừng tiêm vắc-xin cho trẻ em.

Sáng 1/12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc Hà Nội tạm dừng tiêm vắc-xin cho trẻ, tại nhiều trường cũng đã có các thông báo về việc này. Để hiểu rõ hơn về thông tin này, theo thông tin của Người Lao động, liên hệ với nhiều lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội qua số điện thoại nhưng đều không nhận được phản hồi.

Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm y tế một quận ở Hà Nội cho biết, khoảng 23 giờ tối qua, Sở Y tế Hà Nội đã có tin nhắn chỉ đạo tạm dừng tiêm vắc-xin cho học sinh. Một Giám đốc Trung tâm y tế quận khác ở Hà Nội cũng xác nhận việc này và cho biết, hiện quận đã tạm dừng việc tiêm vắc-xin cho trẻ.

"Sở Y tế Hà Nội chưa phát đi văn bản chính thức nhưng đã có chỉ đạo chung như vậy. Hôm nay, chúng tôi đã tạm dừng triển khai tiêm vắc-xin cho các học sinh để chờ các chỉ đạo tiếp theo" - vị này nói.

Tại quận Hoàn Kiếm, sáng 1/12 cũng đã tạm dừng tiêm vắc-xin cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 30/11, TP. Hà Nội triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em 12-14 tuổi theo kế hoạch số 20383/SYT-NVY ngày 25/11. Cộng dồn tới 17 giờ 30 ngày 30/11, toàn thành phố đã tiêm được 283.250 mũi tiêm/307.799 trẻ đạt 92%, sử dụng 281.814 liều vắc-xin.

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