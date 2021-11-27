Vụ 2 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Giang: Vì sao không dừng buổi tiêm?

Lý giải cho việc không dừng tiêm lô vaccine khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết, đây chỉ là trường hợp hy hữu.

Trao đổi với Dân Trí, chiều 26/11, ông Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, 4 học sinh tại huyện Sơn Động bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19. Đặc biệt, trong đó có 2 em chuyển biến nặng, được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sở Y tế tỉnh đã báo cáo các trường hợp này với Bộ Y tế.

Theo đó, sáng 24/11, tại điểm tiêm chủng lưu động trường THPT Sơn Động số 2, xã Cầm Đàn, huyện Sơn Động và trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện tổ chức tiêm vaccine Covid-19 Pfizer mũi 1 cho học sinh. Được biết, sau tiêm khoảng 15 và 30 phút, 2 em bị sốc phản vệ nặng đều xuất hiện triệu chứng choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái.

Sau đó, cả hai được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động bằng ô tô chuyên dụng. Trên đường chuyển viện, biểu hiện da tái, nhịp tim chậm, có nguy cơ ngừng thở, SpO2 dưới 90%. Tại Khoa Cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, hai học sinh được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2 và 3 sau tiêm.

Sau 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện sức khỏe của 2 học sinh đã tiến triển tốt và qua cơn nguy kịch. "Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sức khỏe của 2 em" - lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang nói.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị thông tin, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, sau khi sự cố xảy ra, buổi tiêm chủng vẫn diễn ra bình thường và đã hoàn thành các mũi tiêm cho khoảng 700 học sinh tại 2 trường: Trường THPT Sơn Động số 2 (xã Cầm Đàn, huyện Sơn Động) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Huyện (thị trấn An Châu, huyện Sơn Động).

Lý giải cho việc không dừng tiêm lô vaccine này khi sự cố 4 em bị sốc phản vệ, lãnh đạo Sở cho biết, đây chỉ là trường hợp hy hữu, không ai mong muốn. Việc 4 học sinh gặp phản ứng phản vệ (2 trường hợp nặng, 2 trường hợp nhẹ) là do cơ địa. Trước khi tiêm, cả 4 em đều được khám sàng lọc kỹ và đều đạt tiêu chuẩn tiêm chủng.

Nóng: 2 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm vắc xin Covid-19 ở Bắc Giang, hiện được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin Covid-19, trong đó có 2 trường hợp phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

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