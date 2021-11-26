Trong quá trình tiêm chủng có 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ, trong đó có 2 trường hợp sốc phản vệ nặng . Sau khi được các nhân viên y tế tại địa phương sơ cứu, 2 học sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu ngay.

Theo thông của Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ngày 24/11, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) tổ chức tiêm vắc xin Pfizer mũi 1 phòng Covid-19 cho học sinh cấp 3 tại 2 trường: Trường THPT Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2 với khoảng 700 học sinh.

Sau 2 ngày cấp cứu, hiện sức khỏe H đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, hiện em H. vẫn chưa tỉnh dậy. Anh Nghĩa bày tỏ: "Khi nghe tin 2 vợ chồng rụng rời chân tay, vội chạy lên trường để đưa con đi cấp cứu. Hôm H đi tiêm, 2 vợ chồng không lên trường cùng con, chẳng hiểu sao sự cố lại rơi trúng người con tôi. Giờ cháu vẫn còn chưa tỉnh, vẫn hôn mê sâu. Thực sự tôi lo lắm".

Anh Hoàng Văn Nghĩa (bố học sinh H.T.H – học sinh lớp 12, Trường THPT Nội trú Sơn Động) cho biết, khoảng 15h ngày 24/11, hai vợ chồng đang làm đồng thì nghe tin con bị ngất do tiêm vắc xin. Anh và vợ vội vàng chạy lên trường thì thấy con đã nằm bất động, anh cùng thầy giáo chủ nhiệm và một số nhân viên y tế đưa con đi bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng 26/11, bác sĩ tại khoa Hồi sức Tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, tối 24/11, khoa Hồi sức Tích cực có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân H.T.H trong tình trạng sốc phản vệ độ 3 nguy kịch, tim bị suy yếu. Trong lúc tim không làm việc, các y bác sĩ đã tiến hành dùng kỹ thuật ECMO. Vị bác sĩ nói: "Sau khi cấp cứu xong thì bệnh nhân đã đỡ được gánh nặng và qua cơn nguy kịch. Trước khi sử dụng ECMO, chúng tôi đã sử dụng những thuốc kích thích cho tim đập, hiện tại chúng tôi đang giảm dần. Tuy nhiên hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại".

Sau khi cấp cứu xong trường hợp của H.T.H, các y bác sĩ lại tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhân nam 16 tuổi tại Bắc Giang trong tình trạng tương tự. Hiện cả 2 vẫn chưa tỉnh lại, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe của 2 trường hợp trên.

Ông Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng xác nhận trong 4 trường hợp sốc phản vệ tại huyện Sơn Động, có 2 trường hợp nặng hiện đang được theo dõi và cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, 2 trường hợp khác nhẹ hơn hiện đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.

"Đây là trường hợp hy hữu, không ai mong muốn. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động các y bác sĩ có chuyên môn lên Sơn Động cấp cứu, đồng thời chuyển các học sinh bị nặng đi bệnh viện tuyến Trung ương ngay trong đêm. Chúng tôi vẫn theo sát tình hình sức khỏe của 4 học sinh" - ông Hiệu nói.

Tối 25/11 đại diện nhà trường đã đến nhà các gia đình có học sinh gặp sự cố để thăm hỏi và động viên và giúp đỡ phần nào chi phí nằm viện.