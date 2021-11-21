Một tỉnh miền Tây thắt chặt nhiều hoạt động: Người chưa tiêm vắc xin, miễn đi chợ

Tỉnh này thắt chặt nhiều hoạt động của người dân như hạn chế người ra đường, người chưa tiêm vắc xin không được đi chợ, hàng quán chỉ được bán mang về…
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Theo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 20/11, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký quyết định cập nhật, công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh và quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày.
Theo đó, từ ngày 21/11, toàn tỉnh Bạc Liêu vẫn có cấp độ dịch là cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam). Toàn tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị cấp xã thuộc "vùng đỏ" (cấp 4), 5 đơn vị "vùng cam" (cấp 3), 22 đơn vị "vùng vàng" (cấp 2) và 30 đơn vị "vùng xanh" (cấp 1).
Đáng chú ý, quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động nêu trên có phạm vi áp dụng trên toàn tỉnh. Cụ thể, chỉ người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, người đã tiêm 1 mũi vắc xin sau 14 ngày và người đi tiêm vắc xin mới được phép ra khỏi nhà/nơi lưu trú.
Từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau mọi người không được ra đường trừ các trường hợp khi có yêu cầu công vụ hoặc yêu cầu công tác phòng chống dịch, cấp cứu y tế, xử lý các sự cố khẩn cấp và công nhân đi làm ca đêm về.
Các cơ sở, quán ăn uống, nhà hàng (kể cả nhà hàng trong khách sạn) chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h sáng đến 19h hằng ngày.
Chỉ những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đã tiêm 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng mới được phép đi chợ tối đa 2 lần/tuần (người đã tiêm 1 mũi vắc xin dưới 14 ngày thì chỉ được đi chợ tối đa 1 lần/tuần); người chưa tiêm vắc xin thì không được đi chợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các địa bàn, đảm bảo việc tuân thủ đúng, đủ, triệt để các quy định nêu trên.
Lập các tổ, đội tuần tra, kiểm soát lưu động cấp huyện, cấp xã liên tục kiểm tra các địa bàn, nhất là các ngõ hẻm, chợ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung xử lý các hành vi: người ra đường không đáp ứng các điều kiện nêu trên; tụ tập trên 10 người; không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách.
Ngoài ra, chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn phát phiếu đi chợ hoặc các hình thức khác phù hợp cho các hộ gia đình trên địa bàn, đồng thời tổ chức đi chợ hộ, đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn khi có yêu cầu…