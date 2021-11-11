Xử phạt chuỗi siêu lây nhiễm ở 2 công ty thủy sản Bạc Liêu : Có khoảng 1.300 F0, hàng ngàn F1

Xã hội 11/11/2021 14:36

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TX. Giá Rai, liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 xảy ra tại 2 công ty thủy sản này đã có khoảng 1.300 ca dương tính.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 11/11, ông Ngô Quốc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TX. Giá Rai cho biết, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi (khóm 2, P.1, TX. Giá Rai) và Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Châu Bá Thảo (khóm 3, P. Láng Tròn, TX. Giá Rai).

Cụ thể, mỗi công ty bị phạt 20 triệu đồng vì hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Hai công ty này không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hằng tuần cho công nhân, người lao động nên không phát hiện kịp thời ca dương tính với Covid-19 trong công ty.

Xử phạt chuỗi siêu lây nhiễm ở 2 công ty thủy sản Bạc Liêu : Có khoảng 1.300 F0, hàng ngàn F1 - Ảnh 1
Công ty có ổ dịch lớn - Ảnh: Người lao động

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TX. Giá Rai, liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 xảy ra tại 2 công ty thủy sản nêu trên, có khoảng 1.300 ca dương tính Covid-19 và hàng ngàn trường hợp F1 phải cách ly tập trung. Trong đó, có khoảng 700 trường hợp F0 liên quan Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi và khoảng 500 trường hợp F0 liên quan Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Châu Bá Thảo.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Công an TX. Giá Rai xác định không có căn cứ xử lý hình sự hành vi làm lây lan dịch Covid-19 đối với đối với 2 công ty thủy sản nêu trên nên chỉ đề nghị xử phạt hành chính.

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