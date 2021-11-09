Trường học đầu tiên ở TP.HCM 'mở cửa' phát hiện có ca dương tính nCoV sau 2 tuần học tập trung

Sau 2 tuần học tập trung, một nam sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ được phát hiện dương tính Covid-19 qua test nhanh định .

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 8/11, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Ngọc Xuân thông tin trong cuộc họp Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng Nhân dân TP.HCM) và Sở GD&ĐT TP. HCM có 1 nam sinh lớp 6 trường THCS - THPT Thạnh An được phát hiện dương tính từ 1/11 thông qua test nhanh định kỳ tại trường.

Cụ thể, ông Xuân thông tin toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi mở cửa trường. Tuần đầu triển khai dạy học trực tiếp, cả hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An không phát hiện học sinh, giáo viên mắc COVID-19.

Đến ngày 1/11, thông qua xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho toàn bộ học sinh, trường THCS - THPT Thạnh An ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Thạnh An cho biết, từ thời điểm nghi ngờ có học sinh mắc COVID-19, tổ an toàn COVID-19 của trường truy vết và xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với học sinh mắc COVID-19. Những em này và toàn bộ học sinh của lớp được test nhanh, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, kết quả đều âm tính.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến trường hợp em học sinh dương tính trên, VietNamNet thông tin thêm, nam sinh này sau đó được đưa đi cách ly và điều trị tại thị trấn Cần Thạnh. Hiện tại, sức khoẻ và tinh thần của em ổn định.

"Ngay sau đó, khoảng 20 học sinh liên quan được cho học trực tuyến cho đến nay. Các em đều âm tính, sức khoẻ ổn định. Sang tuần sau nếu không có gì thay đổi, các em vẫn âm tính và sức khỏe tốt thì sẽ cho trở lại trường học" - ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ cho biết.

Ngoài ra, trong tuần trước một học sinh ở xã đảo Thạnh An từ địa phương khác trở về và một gia đình 5 người trên xã đảo (có một học sinh lớp 5) cũng phát hiện dương tính với nCoV. Tất cả đều được cách ly, điều trị và theo dõi sức khoẻ theo quy định.

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