Chính thức: Công an Quảng Ninh thông tin vụ nhiều học sinh dương tính với 'chất cấm' sau khi ăn kẹo

Công an Quảng Ninh xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến chất cấm.

Theo báo Lao động đưa tin, chiều tối 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh có thông tin chính thức về việc một loạt học sinh cấp 3 ở Trường PTTH Hoành Bồ, TP. Hạ Long dương tính với chất cấm do cùng ăn một loại kẹo.

Theo đó, tối 24/10/2021, cháu M.T.S - sinh năm 2006, trú tại khu Trới 7, phường Hoành Bồ, là học sinh lớp 10A2 trường THPT Hoành Bồ - đến chơi với người chị họ tại tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long.

Ở đây, cháu S. đã tìm thấy 1 túi có nhiều gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) trong hộp đồ chơi trên tầng 3, nghĩ là kẹo nên đã cầm về. Sáng 25/10/2021, khi đi chào cờ buổi sáng tại trường, cháu S. đã mang ra mời các bạn cùng ăn (tổng cộng có 13 cháu đã ăn).

Sau khi ăn, 10 cháu có biểu hiện ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu; qua test nhanh, phát hiện 6 cháu dương tính với chất THC (một loại chất có trong cây cần sa).

Loại kẹo nhóm học sinh Trường PTTH Hoành Bồ, TP. Hạ Long ăn sáng 25/10 khiến nhiều em có dấu hiệu bị ngộ độc - Ảnh: báo Lao động

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP. Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, bước đầu xác định:

Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà cháu M.T.S và các bạn ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Số thực phẩm chức năng này do một người thân của chị họ cháu M.T.S đi Mỹ về cho từ lâu, do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình cũng cất trong hộp đồ chơi và không để ý đến; không biết việc cháu M.T.S lấy mang về sử dụng.

Như vậy, đây là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến chất cấm. Công an TP. Hạ Long phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Quảng Ninh: 13 học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn gói kẹo không rõ nguồn gốc Chia nhau ăn kẹo không rõ nguồn gốc, 13 học sinh lớp 10 của Trường THPT Hoành Bồ, TP. Hạ Long, có biểu hiện rối loạn chức năng, nhập viện điều trị, có kết quả dương tính với ma túy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-cong-an-quang-ninh-thong-tin-vu-nhieu-hoc-sinh-duong-tinh-voi-chat-cam-sau-khi-an-keo-433108.html