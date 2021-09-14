Trước đó, Công an thị trấn Buôn Trấp nhận được tin báo về việc một người đàn ông chạy xe máy mang BKS: 47P-4613 đi giao ma túy. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã tổ chức đón lỏng, bắt giữ ông Đỗ Văn Y. (42 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp).

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 13/9, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can đối với bà Trần Thị T. (37 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đồng thời, củng cố hồ sơ để khởi tố thêm tội "vu khống" đối với bà T.

Đại úy Nguyễn Văn Đức - Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Krông Ana cho biết, ngoài tang vật, khi test nhanh, ông Y. cũng có kết quả dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, ông Y. một mực kêu oan và cho biết từ nhỏ tới nay chưa một lần sử dụng ma túy.

Khám xét trong cốp xe máy của ông Y., tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Sau đó, Công an thị trấn Buôn Trấp đã bàn giao cho Công an huyện Krông Ana điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã kiểm tra và phát hiện ma túy trong xe của ông Đỗ Văn Ý - Ảnh: Người Lao động

Xét thấy vụ việc có nhiều điểm khuất tất, cơ quan công an mở rộng điều tra và mời bà T. (vợ của ông Y.) lên làm việc. Lúc đầu, bà Th. chối cãi quanh co nhưng từ những lập luận của cơ quan công an, bà T. mới thú nhận mình đã gài bẫy chồng.

Bà khai rằng, bà và ông Y. là vợ chồng có với nhau có 3 người con. Đến đầu năm 2016, do mâu thuẫn nên 2 người đã ly hôn. Tuy nhiên, thời gian sau đó, 2 người đã quay lại với nhau và sinh thêm 1 cháu gái được 2 tháng tuổi. Thời gian gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ông Y. lại thỉnh thoảng đánh bà nên bà đã nghĩ cách trả thù chồng.

Để thực hiện kế hoạch trả thù, bà đã lên mạng học cách mà người khác gài bẫy chồng. Sau đó, bà T. áp dụng theo, đi đặt mua 3 gói ma túy và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy với giá 9 triệu đồng. Không chỉ bỏ ma túy vào cốp xe máy của chồng. Sau đó, bà lời dụng lúc ông Y. trúng gió, đã pha ma túy vào cốc nước chanh cho ông uống để khỏi chối cãi trước cơ quan công an. Chờ đến khi ông Y. ra khỏi nhà, bà T. đã gọi điện báo công an bắt ông để trả thù.

Do bà T. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan công an đang cho bà tại ngoại chờ xử lý.