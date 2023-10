Bất chấp quy định ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh, quán karaoke vẫn mở cửa cho 26 thanh niên vào bay lắc và sử dụng ma túy.

Theo VTC đưa tin, sáng ngày 9/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Quế Võ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phá chuyên án đấu tranh tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma tuý tại quán karaoke M. ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang nhân viên của quán karaoke là Lại Đình V. (30 tuổi, ở xã Quế Tân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đang có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Bùi Văn H. (25 tuổi, ở xã Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Tiếp tục kiểm tra tại 2 phòng hát, lực lượng còn phát hiện 26 thanh niên nam nữ đang mở nhạc để bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, còn thu giữ khoảng 0,165g ma tuý tổng hợp. Qua test nhanh, công an xác định có 25/26 thanh niên nam nữ có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Công an Bắc Ninh phát hiện 26 thanh niên nam nữ đang mở nhạc bay lắc tại quán karaoke - Ảnh: VTC

Đồng thời, công an cũng làm rõ vụ chủ quán là Nguyễn Văn Tr. (37 tuổi, ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ) có hành vi tàng trữ hơn 9g ma tuý tổng hợp để bán kiếm lời. Đối tượng Tr. khai nhận, vì ham lợi nhuận nên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát và cho sử dụng trái phép ma túy bất chấp lệnh cấm hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hiện, công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, đồng thời phân loại, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

