Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố và bắt khẩn cấp một số đối tượng vì chứa chấp và sử dụng trái phép 'chất cấm'. Được biết, nhóm người này có liên quan đến cái chết bất thường của một thanh niên xấu số.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 16/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Danh tính người này được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979, trú tại khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, là chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Tùng Yến). Ngoài ra, các đối tượng Phạm Thanh Tùng (SN 2003), Lê Hồng Đức Minh (SN 2003) và Lê Trung Sơn (SN 2002) cùng trú tại thôn Đông 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên bị khởi tố về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 30/4/2021 anh H. V. N có tụ tập, chơi bời với bạn ở quán Karaoke thuộc phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Quá trình vui chơi, nhóm bạn và anh H. V. N. có sử dụng chất kích thích rượu và bia. Khi đang hát karaoke, anh H. V. N. có những biểu hiện bất thường và được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định anh đã tử vong trước khi đến Trung tâm.

Do anh H. V. N. đã tử vong nên Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên không lập hồ sơ bệnh án, gia đình anh cũng xin về tổ chức lễ tang và mai táng tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên vào ngày 2/5/2021. Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Theo An ninh thủ đô, quá trình điều tra nguyên nhân đối với cái chết bất thường của anh H.V.N., do không có hồ sơ bệnh án cũng như tiền sử bệnh lý và đặc biệt là không có mâu thuẫn, xích mích gì trong cuộc sống sinh hoạt nên việc xác định nguyên nhân chết của anh H.V.N. là mấu chốt cơ bản để mở ra hướng điều tra, xử lý vụ việc. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã cử các cán bộ dày dặn kinh nghiệm tiến hành khai quật tử thi và giám định để xác định nguyên nhân anh H.V.N. tử vong. Thời điểm khai quật, nạn nhân đã được khâm liệm và chôn cất được 5 ngày tại khu vực đồng trũng, việc phân tích, đánh giá các dấu hiệu tổn thương trên thân thể anh H. V. N. là hết sức rất khó khăn trong điều kiện khí hậu nóng bức. Ngoài ra, dịch Covid - 19 đang trong giai đoạn cao điểm. Sau quá trình phân tích đánh giá và xét nghiệm bổ sung tổ công tác đã ra kết luận chính xác nguyên nhân chết của anh H.V.N. là ngộ độc chất ma túy MDMA và Ketamine. Từ kết quả giám định, cảnh sát mở rộng điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp nhóm thanh niên là bạn của anh N.

Cả chục thanh niên dính líu trong mâu thuẫn thiếu nữ dẫn bạn trai về phòng ngủ chung, 1 thanh niên bị giam lỏng rồi rơi xuống tầng 4 tử vong Vừa qua, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Theo đó, bắt đầu từ các cô gái tranh chấp về việc dẫn bạn trai về nhà ngủ và cuối cùng dẫn đến sự việc một chàng trai tử vong thương tâm khi rơi từ tầng 4 căn hộ.

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