Cả chục thanh niên dính líu trong mâu thuẫn thiếu nữ dẫn bạn trai về phòng ngủ chung, 1 thanh niên bị giam lỏng rồi rơi xuống tầng 4 tử vong

Xã hội 16/06/2021 11:49

Vừa qua, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Theo đó, bắt đầu từ các cô gái tranh chấp về việc dẫn bạn trai về nhà ngủ và cuối cùng dẫn đến sự việc một chàng trai tử vong thương tâm khi rơi từ tầng 4 căn hộ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 15/6, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra cái chết của một thanh niên khi rơi từ tầng 4 của căn hộ cho thuê. Danh tính người này được xác định là Trần Văn T. (18 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu được biết, Hồ Nguyên Th. (16 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu); Trần Ngô Ái V. (18 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Hoàng Ly N. (16 tuổi, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cùng thuê chung căn hộ để ở.

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Căn hộ các cô gái cùng thuê chung - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Do không chấp nhận việc N. hay dẫn các bạn nam về căn hộ ngủ chung nên V. và Th. quyết định tách ra ở riêng. Khoảng 13h30' chiều ngày 11/6, V., Th. dọn đồ để chuyển đi thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với N. Sau đó V. và Th. bỏ đi.

Đến 14h cùng ngày, V. và Th. quay lại phòng để tiếp tục dọn đồ thì bị Trần Văn T. và 5 nam thanh niên khác (bạn của N) lớn tiếng thách thức, đe dọa. Thấy vậy, V. điện thoại cầu cứu 5 người bạn khác. Khi thấy nhóm bạn của V. xuất hiện, 2 nhóm thanh niên đã dùng gậy ba trắc, điếu cày lao vào đánh nhau. Người dân chứng kiến dọa báo công an, nhóm của N. mới tạm thời rút lui.

Chưa dừng lại ở đó, theo Thanh Niên, tối cùng ngày, nhóm V. tiếp tục rủ thêm đồng bọn, tổng cộng có 17 người người nữa, quay lại căn hộ cho thuê để trả thù nhóm N.. Tuy nhiên lúc này, N. đi vắng nhưng nhóm bạn của N. vẫn ở trong phòng.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Nhóm của V. đã chốt cửa bên ngoài, giam lỏng 6 người là T.P.S, T.V.Q.V, Trần Văn T., N.Q.Đ., T.V.N. và L.Đ.H.S. trong phòng ngủ, và yêu cầu nhóm người này gọi điện cho N. về phòng.

Sợ bị nhóm của V. đánh, Trần Văn T. cùng một người bạn tìm cách chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, Trần Văn T. bị trượt chân rơi từ tầng 4 xuống vườn rau. Đến sáng 12/6, người dân phát hiện T. tử vong tại vườn rau nên trình báo với cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do tự ngã từ tầng 4 xuống đất, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Đà Nẵng tử vong mâu thuẫn bạn bè

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