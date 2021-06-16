Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết đang xem xét và xử lý vụ việc một em học sinh tiểu học vì không có tiền đóng quỹ bị thầy hiệu trưởng giam học bạ, không thể đi học tiếp.

Thời gian qua, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin một em học sinh tiểu học vì không có tiền đóng quỹ cho trường mà bị giữ học bạ, không được đi học tiếp, liên quan đến vụ việc, theo Người Lao Động, gia đình em Y H. Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ông Y Liêng - ông của em - cho biết, cha Y H. Bkrông không còn liên lạc với gia đình từ lâu, còn mẹ cũng rời nhà khi em vừa biết ngồi. Ông bà Y Liêng phải chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Không có nương rẫy nên đêm đến, ông Y Liêng phải đi nhặt rác tại bãi rác gần nhà. Nguồn thu nhập của gia đình trong những năm qua chỉ khoảng 50 nghìn đồng/ngày. Cũng theo ông Y Liêng, sau khi kết thúc năm học 2019-2020, do không có 550.000 đồng để đóng tiền quỹ nên nhà trường không trả học bạ chuyển cấp nên em Y H. Bkrông phải nghỉ học.

Em Y H. Bkrông và người ông - Ảnh: Người Lao Động Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của em Y.H. Bkrông cho biết, khi hết năm học, cô đã trình bày hoàn cảnh gia đình em Y H. Bkrông rất khó khăn nhưng ông Nguyễn Ngọc Hải - hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập nơi em đang học - vẫn kiên quyết giữ hồ sơ. "Giữa cuộc họp và khi cơ quan chức năng về làm việc, tôi đều khẳng định hiệu trưởng làm trái lương tâm đạo đức nhà giáo. Đáng lẽ học sinh khó khăn thì thầy phải huy động để em được đi học, đây lại giữ học bạ lại để thu tiền" - cô giáo của em cho biết.

Một người khác là cô N.T.M.C., giáo viên Trường Mầm non tư thục Phúc Lộc (xã Tâm Thắng), sau khi biết việc em Y H. Bkrông không được rút hồ sơ để đi học, ngày 28/9/2020, cô chở em Y H. Bkrông lên trường đóng tiền cho hiệu trưởng. Cô cho biết, thầy không viết biên lai thu tiền mà chỉ ghi vào sổ tay của mình. Sau đó, cô C. chở em đi đăng ký học tại một trường THCS Phan Đình Phùng (khi ấy, các học sinh đã đi học được 3 tuần). Trường tiểu học của em Y H. Bkrông - Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, 2 giáo viên của Trường Tiểu học Hà Huy Tập đã gửi đơn tới cơ quan chức năng cho rằng ông Nguyễn Ngọc Hải có hàng loạt sai phạm trong công tác. Theo VTC News, ngày 15/6, ông Nghiêm Hồng Quang, Chủ tịch huyện Cư Jut (Đắk Nông) cho biết, ông đã nắm thông tin việc ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị tố cáo không trả học bạ cho học sinh vì học sinh chưa nộp tiền quỹ. "Phòng GD&ĐT vừa có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Tôi sẽ thành lập đoàn để vào kiểm tra có đúng hay không. Về vấn đề này sẽ thẩm tra xác minh, nếu đúng sự thật thì chúng tôi sẽ tham mưu xử lý. Gia đình cậu học sinh này nghèo thì chúng tôi sẽ lên phương án hỗ trợ, không có việc giữ học bạ học sinh kiểu như thế được", ông Quang nhấn mạnh.

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