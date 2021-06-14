Sự thật 'đau lòng' về một thanh niên 'thật thà, phờ phạc, lang thang với lưng áo ướt sũng mồ hôi' được cộng đồng giúp đỡ

Vừa qua, cộng đồng mạng được dịp xôn xao về câu chuyện cảm động giữa một người tài xế và anh thanh niên với tấm lưng ướt sũng mồ hôi. Tuy nhiên, sự thật có phải như thế?

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một nam thanh niên với tấm lưng ướt sũng và tài xế xe taxi công nghệ khiến dân tình xôn xao. Theo đó, câu chuyện được một tài xế tên H.H.Đ. kể lại rằng khi anh đang dừng xe nghe điện thoại thì có một thanh niên tiến tới gõ cửa, xin nhờ hỏi đường để đi bộ đến bến xe Nước ngầm hoặc Giáp Bát (khi ấy cả hai đang ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Phạm Hùng, Hà Nội). Tài xế H. lắc đầu vì đang bận điện thoại. Anh thanh niên đi loanh quanh được một lúc thì quay lại hỏi người tài xế xin chút thức ăn và đã bị từ chối vì "thanh niên sức dài vai rộng mà đi xin là mình không nói chuyện".

Chàng thanh niên 'đáng thương' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi người thanh niên quay đi, anh H. chợt nhìn thấy một lưng áo trắng ướt sũng mồ hôi nên đã lái xe lên hỏi thăm thì biết được anh này là lên Hà Nội xin việc, mất hết tài sản rồi, dự tính đi bộ về bến xe để xin đi xe về quê với gia đình. Tài xế H. đã quyết định chở anh thanh niên kia về (đoạn đường tương đương cuốc xe 300 nghìn đồng).

Sự thật được phơi bày - Ảnh: Internet

Ngay khi câu chuyện chia sẻ đã nhận rất nhiều lời bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen dành cho tài xế, nhiều người cũng đã "bóc trần" một sự thật bất ngờ đến nỗi "đau tim". Theo đó, một thành viên khác của group đã nhận ra tấm lưng ướt đẫm mồ hôi này, trong một tình huống tương tự. Chỉ khác là, anh này đã cho tiền người thanh niên như một sự giúp đỡ nhỏ để anh có thể bắt xe về. Lòng tốt sẽ trở nên ý nghĩ nếu nó được đặt đúng người, đúng chỗ nhưng sẽ buồn biết bao khi có những kẻ cố ý lợi dụng điều này để trục lợi cho bản thân.

Vụ việc chưa biết thực hư ra sao, thế nhưng vẫn khiến nhiều cư dân mạng "ngã ngửa", không biết khi gặp những trường hợp thế này nên giúp hay thôi?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-dau-long-ve-mot-thanh-nien-that-tha-pho-phac-lang-thang-voi-lung-ao-uot-sung-mo-hoi-duoc-cong-dong-giup-do-408856.html