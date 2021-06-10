Tài xế bẻ lái, tông nát 13 xe máy để tránh 2 người, được giúp đỡ số tiền khủng nhưng lên tiếng ngừng nhận hỗ trợ

Khi tới Km229+600 thuộc thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, xe này lao lên vỉa hè, cán lên 13 xe máy và một số vật dụng của nhà dân. Ô tô chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 9/6, thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.8, thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trưa 8/6, anh Vương Văn Pháp (sinh năm 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển xe đầu kéo trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Pháp muốn được bồi thường cho các gia đình có tài sản bị hư hại nhưng hiện tại khả năng kinh tế của gia đình không cho phép. Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vợ chồng anh Pháp có 2 người con, cháu lớn đang học lớp 1, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn khi anh là lao động chính trong nhà.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.8, vụ tai nạn không có người thương vong. Kết quả xác minh bước đầu xác định tài xế ô tô mất lái do tránh 2 người đột ngột chuyển hướng sang đường. Cơ quan chức năng đang tìm 2 người này để làm rõ vụ việc.

Chân dung nam tài xế - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Anh tâm sự: “Sau vụ tai nạn xảy ra, rất nhiều người đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí giúp tôi tại hiện trường. Những ngày qua, tôi cũng được một siêu thị gần đó cưu mang cho ở để tiện làm việc với cơ quan chức năng. Có những người từ rất xa, không hề quen biết đến tận nơi giúp đỡ nhìn thấy mình từ cửa, họ bật khóc rồi 2 chị em ôm nhau khóc, tấm chân tình của mọi người mình không biết làm gì để báo đáp".

Biết được hoàn cảnh khó khăn và lý do mà nam tài xế phải đánh lái lên vỉa hè, nhiều người đã cảm thông và quyên góp tiền để giúp đỡ anh phần nào trong việc giải quyết hậu quả.

Nhiều người hỗ trợ nam tà xế tiền để giúp anh có thể đền bù thiệt hại - Ảnh: Dân Trí

Chưa đầy 2 ngày, số tiền được mọi người ủng hộ cho anh Pháp đã lên đến 800 triệu đồng. Quá xúc động trước tấm lòng của bà con, tài xế 31 tuổi nghẹn ngào tâm sự: "Thật sự tôi rất mừng và biết ơn khi gặp hoạn nạn mà nhận được sự hỗ trợ lớn của mọi người như vậy. Số tiền tôi nhận được đã có thể lo liệu được mọi việc trước mắt nên tôi xin dừng nhận tiền hỗ trợ của mọi người. Các nhà hảo tâm, mọi người có thể ủng hộ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn hơn tôi. Được mọi người giúp đỡ như thế này đã vượt xa so với mong đợi, suy nghĩ của tôi".

Theo đó, anh Pháp cho hay, bản thân có phần trách nhiệm lớn trong vụ việc nên rất áy náy và phải có trách nhiệm lo liệu, khắc phục hậu quả nên anh đã quyết định ngừng nhận hỗ trợ từ những nhà hảo tâm.