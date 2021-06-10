2 vợ chồng được tài xế '800 triệu' bẻ lái cứu sống: Chồng bị điếc nên không nghe thấy tiếng còi xe, khóc nức nở khi gặp ân nhân

Xã hội 10/06/2021 22:35

Chiều nay, 2 vợ chồng trong vụ tài xế xe container bẻ lái lên vỉa hè để tránh người đã đên cơ quan công an làm việc. Sau khi gặp "ân nhân", cả 2 không kìm được xúc động mà khóc nức nở.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 9/6, Chi cục Quản lý đường bộ I.8, thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trưa 8/6, anh Vương Văn Pháp (sinh năm 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển xe đầu kéo trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang.

Khi tới Km229+600 thuộc thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, xe này lao lên vỉa hè, cán lên 13 xe máy và một số vật dụng của nhà dân. Ô tô chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường. Lý do khiến nam tài xế phải đánh lái lên vỉa hè là để tránh 2 người đi xe máy đột ngột qua đường. Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ tai nạn, 2 người lái xe máy đã rời khỏi hiện trường.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Gia đình và Pháp luật cũng đưa tin, chiều 10/6, nam tài xế Vương Văn Pháp (31 tuổi ở Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, hai vợ chồng sang đường đột ngột khiến anh phải đánh lái lên vỉa hè đã đến gặp anh.

Theo anh Pháp, 2 vợ chồng liên quan đến vụ tai nạn là L.T.Đ. (38 tuổi) và T.V.L. (34 tuổi), cùng trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Sau khi gặp và được nghe hoàn cảnh éo le của họ, anh đã ôm họ và cùng nhau khóc. Tài xế container còn cho biết thêm, vợ chồng họ là người dân tộc Dao, không biết tiếng Việt, khi họ ra gặp anh phải nhờ một người đi cùng để phiên dịch.

Anh Pháp tâm sự: "Họ có hoàn cảnh khó khăn. Trưa 8/6, họ trên đường đi mua đồ cho bố chị L. bị ung thư giai đoạn cuối. Anh chồng bị điếc 1 bên tai không nghe rõ tiếng còi của xe anh nên sang đường đột ngột và xảy ra sự việc. Vợ chồng họ cũng không dùng điện thoại nên không nắm được thông tin trên mạng xã hội. Họ biết sự việc là do 1 cô giáo, cô ấy đã đến gặp người thân vận động 2 vợ chồng ra gặp tôi".

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2 vợ chồng cùng anh Pháp ôm nhau khóc nức nở khi nghe về gia cảnh của đối phương - Ảnh: Gia đình và Pháp luật

Trước đó, anh Pháp đã nhận được số tiền khoảng 800 triệu đồng từ những nhà hảo tâm để hỗ trợ anh để đền bù cho những gia đình có tài sản bị thiệt hại. Anh cũng cho biết thêm, anh sẽ không yêu cầu 2 vợ chồng kia đền bù. Nếu tiền đền bù còn thừa, anh sẽ ủng hộ vào quỹ vắc xin COVID-19. Nếu thiếu, anh sẽ vay mượn thêm để khắc phục thiệt hại và xin dừng tiếp nhận ủng hộ của mọi người.

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