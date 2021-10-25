Chia nhau ăn kẹo không rõ nguồn gốc, 13 học sinh lớp 10 của Trường THPT Hoành Bồ, TP. Hạ Long, có biểu hiện rối loạn chức năng, nhập viện điều trị, có kết quả dương tính với ma túy.

Theo báo Quảng Ninh đưa tin, bà Phạm Thị Định - Hiệu trưởng Trường THPT Hoành Bồ, TP. Hạ Long, cho biết, lúc 7h45’ ngày 25/10, tại Trường THPT Hoành Bồ, trong giờ Chào cờ, 1 học sinh lớp 10 có biểu hiện ngộ độc như: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay.

Tiếp đó sau đó, có thêm 12 học sinh có biểu hiện tương tự. Ngay khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã cùng Tổ y tế sơ cứu ban đầu và chuyển các học sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Qua rà soát nhanh, các học sinh trên đã cùng sử dụng một loại kẹo không rõ nguồn gốc (màu xanh, có in chữ nước ngoài) do một học sinh nam trong lớp mang đến.

Gói kẹo không rõ nguồn gốc khiến 13 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn - Ảnh: báo Quảng Ninh

Nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với Công an TP. Hạ Long lập biên bản sự việc, niêm phong gói kẹo học sinh đã sử dụng và xác minh các thông tin liên quan để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, đến thời điểm này, Bệnh viện đã tiếp nhận 13 học sinh đều có biểu hiện kích thích, buồn nôn. Sau khi làm test nhanh, 13 học sinh đều có kết quả dương tính với ma túy (THC-cần sa). Hiện sức khỏe của các học sinh trên đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Phong - Trưởng Công an TP. Hạ Long, từ thông tin và chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố đang tiến hành xác minh và điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy trình, quy định.

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