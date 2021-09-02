Nghệ An: Ăn nhầm kẹo tẩm thuốc diệt chuột để trong nhà, chị gái tử vong, em trai nguy kịch

Xã hội 02/09/2021 14:18

Ăn nhầm phải kẹo có tẩm thuốc diệt chuột, 2 chị em ruột ở xã Hồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) nguy kịch, phải nhập viện.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, ngày 2/9, ông Lê Văn Thiết - Chủ tịch UBND xã Hồng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc thương tâm 2 chị em ruột ăn nhầm kẹo được tẩm thuốc diệt chuột. Mặc dù, đã được đưa đi cấp cứu nhưng một cháu đã tử vong.

Được biết, cụ thể, khoảng 18h ngày 1/9, hai chị em ruột là V.K.H (nữ, SN 2016) và V.V.K (nam, SN 2018) trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành sang nhà bà cố nội để chơi. Tại đây, 2 em không may ăn phải kẹo có tẩm thuốc diệt chuột để bẫy chuột trong nhà.

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Ăn nhầm phải kẹo tẩm thuốc diệt chuột, 1 cháu bé tử vong - Ảnh minh họa: Internet
 

Ngay sau khi phát hiện, 2 em được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành để cấp cứu. Ông Thiết cho biết thêm: “Do tình trạng quá nặng nên cháu H. đã tử vong vào sáng 2/9, còn cháu K. tiếp tục được chuyển vào một bệnh viện ở TP Vinh để điều trị. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với gia đình”.

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